Приморский силач Иван Савкин протащил автобус одной рукой

Приморский силач Иван Савкин устроил показательные выступления для учеников "Международной школы нового тысячелетия", протащив городской автобус и джип.

Как рассказал сам Иван, первым он сдвинул с места пассажирский автобус с детьми. До начала "упражнения" посчитали общий вес машины и школьников - он превысил восемь тонн. Автобус силач протащил на метр одной рукой, и дети немедленно захотели повторить это сами. В одиночку не получилось ни у кого, но 20 ребят смогли сдвинуть автобус с места.

Потом автобус взял на буксир джип, и Иван протащил несколько метров обе машины.

- Было сложно - утром мокрый асфальт слегка подмерз, и по нему скользили ноги. К тому же показательные выступления я проводил на фоне травмы спины, которую получил 11 ноября, когда в селе Владимиро-Александровское буксировал длинномер-лесовоз. Но откладывать мероприятие на стал, так пообещал ребятам, - признался Иван.

Общение с подрастающим поколением приморский богатырь считает одной из главных своих задач. Как ранее он говорил "РГ", рассказывая о себе и показывая свои возможности, он доказывает пользу здорового образа жизни.

- Сегодняшнее событие проводилось для повышения мотивации занятий спортом у детей. Надеюсь, оно не последнее, будут еще. У ребят есть большой потенциал для занятий спортом, и мы будем его развивать", - сказал стронгмен.

Савкин широко известен в Приморье и за его пределами - он не только буксировал по морю суда, но и сдвигал с места самолет, танк, поезда, автобусы с пассажирами, ракетно-зенитный комплекс, большегрузы. Свои рекорды он не часто оформляет официально, так жизненную миссию видит не в дипломах на стенах, а в том, чтобы показать людям почти безграничные возможности человеческого организма.