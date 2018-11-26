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26.11.2018 19:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуму поступили поправки о продаже оружия с 21 года

Текст: Татьяна Замахина
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

По следам трагедии в керченском колледже в Госдуму внесены поправки о повышении возраста приобретения оружия в РФ с 18 до 21 года. Предлагаются также ряд изменений, касающихся владения уже купленным оружием.

С данной инициативой выступил Госсовет Татарстана. Свое предложение о повышение возраста покупки законодатели объяснили целью "усиления гарантий безопасного хранения и применения оружия". По мнению депутатов, "для осознания повышенной ответственности факта владения" им возраста в 18 лет недостаточно.

Поправки касаются газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Принять данную меру необходимо в связи с участившимися случаями применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуаций, в том числе по месту учебы, работы и так далее", заявили авторы.

Законопроектом также предлагается обязать всех граждан, уже владеющих оружием, проходить проверку знаний по безопасному обращению с ним не реже одного раза в пять лет. Сейчас данное требование не распространяется на владельцев охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, а также с нарезным стволом и комбинированного. В результате почти 80 процентов владельцев не проходят проверку, ведь в основном у граждан на руках именно указанные виды оружия, ссылаются законодатели на данные статистики. В Татарстане предлагают исправить этот "пробел".

Еще одно предложение - установить, что лицензия на приобретение оружия не должна выдаваться гражданам, подвергнутым административному наказанию за нанесение побоев (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Запрет будет действовать до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым наказанию.

Внесение поправок, в первую очередь, стало следствием резонансной трагедии в керченском колледже: напомним, что 17 октября его студент открыл стрельбу и устроил взрыв, в результате чего погибли 20 человек.

Отметим, что ранее инициативу об увеличении с 18 лет до 21 года возраста покупки оружия анонсировала Росгвардия. Ведомство совместно с депутатами Госдумы тоже готовит поправки на эту тему. Кроме того, с предложением ужесточить требования для получения лицензии для граждан в указанном возрастном промежутке выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Так что у Госдумы, когда дойдет дело до рассмотрения инициатив, будет выбор.

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