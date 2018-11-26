При пожаре в петербургском магазине пострадал мужчина

В Петербурге из горящего здания магазина на Петроградской стороне спасли мужчину. С отравлением угарным газом он госпитализирован в одну из городских больниц, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сейчас пожар в доме №59 по Большому проспекту Петроградской стороны практически потушен: открытое горение ликвидировано, спасатели проливают водой сгоревшие конструкции.

Напомним, пожар в трехэтажном здании начался около 15.00. Дом нежилой, первые этажи занимают магазины, на остальных расположены офисы. В считанные минуты площадь возгорания достигла 400 квадратных метров.

Пожару присвоили третью категорию сложности. Из самого здания были эвакуированы 16 человек.

На месте работали 172 человека, были задействованы 44 единицы техники.