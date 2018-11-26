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26.11.2018 17:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре в петербургском магазине пострадал мужчина

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге из горящего здания магазина на Петроградской стороне спасли мужчину. С отравлением угарным газом он госпитализирован в одну из городских больниц, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сейчас пожар в доме №59 по Большому проспекту Петроградской стороны практически потушен: открытое горение ликвидировано, спасатели проливают водой сгоревшие конструкции.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану
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Напомним, пожар в трехэтажном здании начался около 15.00. Дом нежилой, первые этажи занимают магазины, на остальных расположены офисы. В считанные минуты площадь возгорания достигла 400 квадратных метров.

Пожару присвоили третью категорию сложности. Из самого здания были эвакуированы 16 человек.

На месте работали 172 человека, были задействованы 44 единицы техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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