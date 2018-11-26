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26.11.2018 16:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге перекрыли центральные улицы из-за пожара в магазине

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полностью закрыто автомобильное движение от Каменностровского проспекта до Тучкова моста, сообщает региональное управление ГИБДД.

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Закрытие улиц связано с ликвидацией пожара в магазине на Большом проспекте Петроградской стороны.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу отмечают, что горит трехэтажное нежилое здание с мансардой. На первом этаже расположены магазины, на втором и третьем - офисы. Площадь возгорания достигла 400 метров и в спасательном ведомстве не исключают, что пожар может распространиться и на третий этаж.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

Сейчас улицы Петроградской стороны окутаны дымом. Рядом с горящим зданием работает химико-радиометрическая лаборатория и превышения в воздухе концентрации опасных веществ не выявлено.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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