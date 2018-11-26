В Петербурге перекрыли центральные улицы из-за пожара в магазине

В Петербурге полностью закрыто автомобильное движение от Каменностровского проспекта до Тучкова моста, сообщает региональное управление ГИБДД.

Закрытие улиц связано с ликвидацией пожара в магазине на Большом проспекте Петроградской стороны.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу отмечают, что горит трехэтажное нежилое здание с мансардой. На первом этаже расположены магазины, на втором и третьем - офисы. Площадь возгорания достигла 400 метров и в спасательном ведомстве не исключают, что пожар может распространиться и на третий этаж.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

Сейчас улицы Петроградской стороны окутаны дымом. Рядом с горящим зданием работает химико-радиометрическая лаборатория и превышения в воздухе концентрации опасных веществ не выявлено.