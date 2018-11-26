Движение в Керченском проливе полностью восстановлено

В понедельник утром в Керченском проливе было возобновлено судоходство, прерванное в воскресенье из-за провокации украинских военно-морских сил.

Когда военные моряки Незалежной опасно маневрировали в территориальных водах России, проход по Керчь-Еникальскому каналу перекрывал сухогруз и сторожевые корабли крымского пограничного управления Федеральной службы безопасности. Жители Керчи весь день внимательно с интересом наблюдали с берега за попытками пограничников навести порядок в судоходной зоне. Пока конфликт не достиг кульминации, по обеим сторонам от Крымского моста скопилось несколько сотен грузовых судов, шедших в порты России и Украины.

- Ограничение, действовавшее с полудня 25 ноября, отменено, - сообщил гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков. - Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу возобновлено с 3 утра 26 ноября в штатном режиме. К 8 часам 30 минутам сформировали первый караван судов.

Со стороны Черного моря в воскресенье скопились суда, следовавшие в порты украинских Бердянска и Мариуполя, российских Ростова-на-Дону, Ейска, Азова, Тамани.

Со стороны Азовского моря были задержаны суда, идущие в иностранные порты Трабзона, Карасу, Александрии, Монфальконе.

Кораблей скопилось так много, что и через сутки после возобновления судоходства, в 15.00 по московскому времени, в очереди на проход по Керчь-Еникальскому каналу оставались в совокупности более сотни судов, которые стали заложниками украинской провокации.

Слаженные действия российских пограничников крымчане единодушно поддержали, особо отмечая четкость и скоординированность работы наших пограничников и военно-морского флота.

- Черноморцы показали, как могут защищать Крымский мост, - считает блогер и фотограф из Судака Александр Кирьяков. - А как иначе? Горжусь тем, что служил на Черноморском флоте России.

- Мне искренне жаль матерей тех украинских моряков, которых Порошенко и его заокеанские хозяева толкнули на провокацию, отправив их на заклание, - откликнулся на события житель города Саки Станислав Матвеев.