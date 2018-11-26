В воскресенье вечером два артиллерийских катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" после задержания российскими пограничниками были отбуксированы в порт Керчи. Также были задержаны и все 23 члена экипажей. Это произошло после того, как в 19.00 три украинских судна попытались снова предпринять провокационные действия и выдвинулись в направлении Крымского моста. Российские пограничные корабли были вынуждены применить для их остановки стрелковое оружие. По данным ЦОС ФСБ, три украинских моряка получили легкие ранения - им оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью, по данным российских медиков, ничто не угрожает. Как заявили в российской спецслужбе, у ФСБ имеются неопровержимые доказательства проведения Киевом провокации силами Военно-морских сил Украины, а также пообещали предать эти материалы гласности уже в ближайшее время.
О ситуации с украинскими кораблями и готовящейся провокации Владимир Путин получал информацию еще с момента их появления в нейтральных водах.
"Президенту было доложено еще с момента появления украинских кораблей в нейтральных водах у Крыма", - заявил вчера на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И с тех пор доклады идут постоянно. "Речь идет о серьезной провокации, поэтому, конечно же, президент получал и вчера, и сегодня всю полноту информации о том, что происходило", - сказал он. Телефонных переговоров с другими лидерами на эту тему глава государства пока не планирует.
Дмитрий Песков не исключил, что планы Киева объявить военное положение могут быть связаны с выборами президента Украины."Безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобные решения, конечно, скажем так, попахивают электоральными интригами", - заметил вчера на брифинге представитель Кремля. "Решать, конечно, электоральные задачи, размахивая флагом войны, неверно и опасно, с нашей точки зрения", - подчеркнул Песков.
На вопрос, была ли необходимость такого реагирования и не опасаются ли в Москве негативных политических последствий, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Российская сторона действовала в строгом соответствии с законодательством - как международным правом, так и внутренним".
"Речь идет о вторжении в территориальные воды РФ иностранных военных кораблей, - подчеркнул представитель Кремля. - Причем дело в том, что они вошли в территориальные воды России, не отвечая ни на какие запросы наших пограничников и никак не отреагировали на предложение воспользоваться лоцманскими услугами".
"Безусловно, выполнение норм нашего законодательства никак не может быть обусловлено жесткой или мягкой реакцией за рубежом", - добавил он.
Пиратский рейд украинских кораблей из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море начался в воскресенье около 7 утра.
Возможно, что никакой проблемы с их проходом под Крымским мостом и не возникло бы. Такие проходы были и раньше, причем украинским судам помогали наши лоцманы. Но до этого всегда украинская сторона заранее официально сообщала о своем желании пройти через пролив.
В этот раз все было по-другому - два артиллерийских катера и рейдовый буксир выдвинулись в сторону Крыма без всякого предупреждения. Более того, в российские территориальные воды они вошли тоже в режиме полного радиомолчания, игнорируя приказы российских пограничников остановиться. Сразу было понятно, что это затеяно с единственной целью - вынудить Россию жестко пресечь эту провокацию и потом же обвинить в немотивированной агрессии в акватории Черного моря.
Украинские моряки остановились только после того, как им перекрыли движение своими бортами российские корабли, а проход под Крымским мостом был перегорожен танкером. В районе 13.00 украинский отряд лег в дрейф в Керченской протоке, не предпринимая никаких действий. Параллельно в 11.30 им на подмогу вышли из азовского порта Бердянск еще два украинских артиллерийских катера "Гюрза". При этом украинская сторона заявила, что российские пограничники опасно сближаются с их кораблями, пересекают курс, буквально пытаясь вытолкать в нейтральные воды. В результате этого, по словам украинцев, россияне чуть не утопили украинский буксир.
Погранслужба ФСБ России официально предупредила, что будет пресекать любые провокации со стороны украинских судов. А источник "РГ" в спецслужбе сообщил о готовности российского спецназа высадиться при необходимости на борт украинских плавсредств. В свою очередь в ЦОС ФСБ заявили, что цель действий трех судов Украины в территориальных российских водах - обострить отношения и создать конфликтную ситуацию в регионе.
В 19.00 украинские корабли, видимо получив приказ из Киева, опять начинают движение, опасно маневрируя рядом с российскими кораблями и катерами. Судя по радиопереговорам, от нарушителей требуют немедленно остановиться - те не подчиняются. После чего российские пограничники были вынуждены применить стрелковое оружие.
- У вас крупнокалиберные пулеметы на борту, включите свет на палубе выйдите с поднятыми руками, в случае неподчинения открываем огонь на поражение! - по громкой связи вежливо, но настойчиво просят пограничники.
- Нахожусь в районе Керченской протоки. Нуждаюсь в помощи. У нас есть раненые, - вдруг неожиданно с мовы на чистый русский переходит командир одного из катеров.
После этого на все три судна высаживается спецназ, и корабли-нарушители буксируют в Керчь. В это же время два артиллерийских катера ВМС Украины, которые подошли к Крымскому мосту со стороны Азовского моря не стали искушать судьбу. Их экипажи приняли решение лечь на обратный курс и на таком же полном ходу отправились назад в порт Бердянск.
Зачем Киев пошел на конфликт и ввел военное положение
Что скажут украинские парламентарии?
Обсуждение этого вопроса, по некоторым данным, запланировано на 17 часов по московскому времени. Впрочем, как отмечают источники "РГ", оно не обещает быть легким для исполнительной власти и вполне может затянуться. Во-первых, для одобрения документа необходимо заручиться поддержкой 226 депутатов из 450, и не факт, что многие из них готовы поступиться своими "свободами и правами" (военное положение на Украине предполагает ряд крайне жестких ограничений). Во-вторых, не исключено, что некоторые из украинских парламентариев постараются устроить политическое шоу из предстоящего голосования с возможным блокированием трибуны Рады, перепалками и прочими "атрибутами", ставшими столь привычными в украинском парламенте. Лидер влиятельной фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко уже заявила о том, что "Украина могла бы потребовать от международных партнеров помощи, в том числе и военной". При этом заседание Верховной Рады будет закрытым.
Чего добивается Запад?
Как ранее писала "РГ", устраивая провокационный срежиссированный спектакль в Керченском проливе, украинский президент преследовал несколько целей: как внешних, так и внутриполитических.
Во-первых, отчитаться перед своими западными кураторами об "очередных агрессивных действиях со стороны Москвы", тем самым дав повод для введения нового набора ограничительных мер против России. Во-вторых, оправдать возможный приход в украинскую акваторию Азовского моря сил "западных партнеров" для защиты "маленького государства" от "страны-агрессора". В этом смысле Порошенко удовлетворяет главный запрос своих "друзей-кураторов" с Запада: содействовать созданию постоянного давления в непосредственной близости от российских границ, и очередной "горячей точки" на постсоветском пространстве. При этом обращает на себя внимание следующий факт: Запад считает, что украинские корабли ничего не нарушили, а международное сообщество уверено, что "Россия находится в чужих водах".
По горячим следам инцидента безусловную поддержку Киеву выразила Канада, где проживает многомиллионная украинская диаспора. "Канада не дрогнет в своей поддержке суверенитета Украины", - заявила глава МИД этой страны Христя Фриланд. Напомним, что именно Оттава на протяжении почти четверти века поставляла на Украину учебники и соответствующую литературу русофобского содержания, нацеленную на раскол двух братских народов - русского и украинского. Добавим, что провокационные действия Киева в очередной раз остались без должной оценки со стороны еврокомиссара Федерики Могерини. Именно верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и должна по статусу следить за соблюдением законности на европейском пространстве. Данный случай лишний раз показывает, что Европа перестает быть полноценным субъектом мировой политики.
Что ограничивает военное положение?
Введя военное положение, на которое он, заметим, не решился за четыре года гражданской войны в Донбассе, Порошенко в одночасье получит на внутриполитическом направлении широкие и неограниченные полномочия на Украине.
По информации "Страна.ua", он намерен объявить набор резервистов первой волны - тех военнослужащих, которые прошли "боевую обкатку". По крайней мере, об этом он объявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое состоялось в воскресенье вечером.
Теперь вкратце перечислим основной набор "ограничительных мер", ущемляющих базовые свободы и права, которые неизбежно принесет с собой военное положение. Власти получат право закрывать границы на въезд и выезд как для граждан Украины, так и для иностранцев. Может проводиться конфискация имущества, а также "отчуждение" техники, автосредств в пользу государства. С учетом нынешних украинских реалий это способно привести не только к обычному "отжатию собственности", но и к практически полному параличу и без того "хиреющей" экономической ситуации в стране, где практически не осталось полноценно работающих предприятий. Всех их могут заставить работать "на нужды армии". Ничего хорошего не сулит военное положение и украинским масс-медиа. Государство получит возможность закрывать неугодные СМИ, если посчитает, что они "угрожают национальной безопасности". Вопрос опять-таки "скользкий" с учетом нынешних украинских реалий. В перечне мер также значатся запрет на митинги и публичные акции, введение "трудовой повинности" и прочее.
Можно ли отменить выборы на Украине?
Одно из ключевых положений, благодаря которому Порошенко так нужно военное положение, состоит в запрете на проведение выборов и избирательной кампании (по выборам президента), которая должна стартовать на Украине уже через считаные недели. Понятно, что в настоящее время с рейтингом доверия, вот уже несколько месяцев стабильно не превышающем и десяти процентов, у Порошенко нет шансов быть во второй раз избранным на пост главы государства. Введение военного положения сроком на 60 дней дает ему возможность не только выиграть время, "осадить" конкурентов, взять под контроль масс-медиа, но и поставить вопрос о переносе президентских выборов на осень будущего года, поскольку провести их 31 марта 2019 года уже будет невозможно. А там, глядишь, и заграница поможет…
Однозначно провокация
По словам Сергея Лаврова, украинские корабли угрожали безопасности судоходства. "Это произошло достаточно опасными методами - маневрирование в узком проливе создавало угрозы и риски для нормального движения судов по этой акватории", - отметил министр. При этом в Москве уверены, что маневры происходили "с благоволения, а то и прямого приказа высшего руководства" Украины.
"Когда украинская сторона планировала эту провокацию, наверняка они просчитывали дополнительные выгоды, которые хотят извлечь из этой ситуации в расчете на то, что США и Европа, как всегда, безоглядно, будут вставать на сторону провокаторов.
Конечно, санкции это плохо всегда, но когда из-за подобных инцидентов сторона, чей суверенитет был нарушен, может рассматриваться как объект новых санкций, такую политику нам трудно комментировать.
Очень трудно рассчитывать, что мы сможем повлиять на людей, которые одержимы одним только желанием искать все новые и новые поводы для давления на Россию", -- заключил Лавров.
В заявлении МИД России говорится о том, что "линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями", и российской стороной "будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность".
Между тем
Российские следователи опросили моряков с украинских судов, задержанных за нарушение границы России в Керченском проливе. Об этом сообщила журналистам омбудсмен Татьяна Москалькова.
Экипажи судов, уточнила она, находятся в Керчи, а трое раненых моряков - в Первой керченской больнице. Татьяна Москалькова подчеркнула, что их состояние "не оценивается как тяжелое". Врачи считают, что угрозы жизни нет.
Российский омбудсмен находится на телефонной связи с украинским. Людмила Денисова получила от Татьяны Москальковой по телефону всю необходимую информацию о раненых моряках.
Кстати, Москалькова опровергла информацию украинского сайта "Громадское ТВ" ("Общественное ТВ"), который утверждал, что Украине якобы не удается выйти с российским уполномоченным на связь, поэтому нет данных о местонахождении и состоянии моряков, задержанных российскими пограничниками.
Подготовила Елена Яковлева
Игорь Коротченко, военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны России:
- Это однозначно была грубая провокация со стороны украинского президента Петра Порошенко. Своими необдуманными действиями он поставил мир на грань войны.
Ведь никто не мешал Порошенко дать приказ Министерству обороны Украины срочно отозвать боевые плавсредства ВМС страны. И на этом все было бы завершено. Но этого почему-то не произошло.
Потому что был другой расчет - на прорыв, на внезапность. Это свидетельствует о том, что однозначно это была провокация. Военные корабли Украины предприняли попытку прорыва, хотя были предупреждены ФСБ России о том, что они нарушают российскую границу и действующие нормы международного морского права.
Несмотря на это, суда-нарушители продолжили оставаться в российских водах.
Хочу, кстати, напомнить, что ранее корабли ВМС Украины проходили под Керченским мостом и никаких проблем не было, потому что соблюдались соответствующие нормы международного права. Даже если вдруг возникло какое-то недопонимание или несогласованность, украинские корабли должны были покинуть территориальные воды России и запросить дальнейшие инструкции у Киева.
Однако этого сделано не было, катера продолжили настырно лезть к Крымскому мосту. Российские пограничники несколько раз попытались выдавить их обратно, предупреждали по связи, что будут вынуждены применить оружие, но это не возымело никакого действия. Остался единственный способ - таран и задержание кораблей.
По итогам Украина потерпела оглушительное военно-политическое поражение, причем на глазах у всего мирового сообщества. Россия сделала все, чтобы пресечь провокацию, при этом не вызвав серьезных осложнений.
Россия же, напротив, продемонстрировала способность защитить свои границы и сделать это максимально эффективно и без человеческих жертв. Погранслужба ФСБ России доказала всем, что в ней служат исключительно профессионалы.
То же, чем сейчас занимаются украинские власти, это надувание щек, вопли, апеллирование к США и НАТО. Но всем следует понимать, что любая попытка Украины напасть на Российскую Федерацию будет означать конец украинской государственности. Теперь Петру Порошенко остается только раздувать антироссийскую истерию внутри страны, пытаясь получить дивиденды для себя к выборам президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.
Российская дипломатия же сейчас после инцидента на уровне межгосударственных отношений и международных организаций приведет убедительные доказательства того, что Украина совершила осознанную провокацию в территориальных водах России.
Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации:
- Основная цель проведенной киевскими властями провокации - это введение на Украине военного положения, что должно повлечь перенос выборов. Военное положение - это, по сути, единственный способ сейчас спасти Петра Порошенко от неминуемого проигрыша на предстоящих президентских выборах. Видимо, кураторам Порошенко из Вашингтона понадобилось, чтобы он находился на посту президента Украины еще некоторое время. Наверное, есть какие-то свои планы на него.
Введение режима военного положения проходит в четыре этапа. Сначала такое предложение президенту подает Совет нацбезопасности и обороны, затем глава государства издает указ о введении военного положения. После этого Верховная рада должна собраться на внеочередное заседание и в течение двух дней утвердить указ, а затем через СМИ проинформировать население.
В отличие от чрезвычайного положения, которое не может длиться дольше 60 дней, закон не устанавливает максимального срока для военного положения.
При этом военное положение предусматривает ряд существенных ограничений, которые могут быть на руку только действующему Верховному главнокомандующему. Другие кандидаты в президенты попросту не смогут нормально заниматься агитацией.
Подготовил Иван Петров
Зачем США послали самолет-разведчик
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V вылетел с авиабазы Суда Бей на острове Крит в Греции и следует в сторону акватории Черного моря. Чем это грозит и нам, и американцам?
Можно ответить сразу - лишней и мало кому нужной нервотрепкой. Алгоритм действия при приближении самолетов-разведчиков к границам России отработан хорошо и выполняется четко.
Боинги RC-135V неоднократно работали вдоль наших границ и всегда получали отпор. Урожайным в этом плане был 2016 год.
25 января 2016 г. самолет-разведчик США, летая над Черным морем, стал приближаться к границе. На перехват вылетел истребитель Су-27. Как позже выяснилось, экипаж RC-135 натерпелся страху. Дело в том, что Су-27 подошел к американскому самолету вплотную, на расстояние в несколько метров, а затем резко развернулся. Реактивная струя ударила в борт RC-135, и на какое-то время он даже потерял управление, а затем спешно улетел на свою базу. Американцы заявили протест. Наше командование признало действия перехватчика правомерными.
14 апреля 2016 года уже над Балтикой самолет-разведчик США подлетел к границам России. И опять Су-27 перехватил RC-135. Как заявляли американцы, русский пилот "действовал дерзко и нес опасность для американского воздушного судна".
22 мая 2016 года российская система ПВО обнаружила над Японским морем американский разведывательный самолет RC-135. Он вел радиоэлектронную разведку в непосредственной близости от границы РФ. Примечательно, что разведчик ВВС США без всякого предупреждения зашел на эшелоны, где осуществлялись полеты регулярных рейсов гражданской авиации. И опять Су-27 перехватил RC-135 и вынудил его уйти подальше. Тогда с целью разъяснения произошедшего в наше министерство обороны даже вызывали военного атташе при посольстве США.
Поскольку нынешний полет RC-135V контролируется с самого взлета этого самолета, российские военные успеют подготовиться. Ни одна из армейских и флотских радиостанций без нужды в эфир не выйдет, и системы ПВО будут работать без излишней активности.
Что из себя представляет крылатый разведчик Boeing RC-135V? Это достаточно современный по своему оснащению самолет, способный пролететь 9000 км со скоростью 900 км/час. Он является основным самолетом радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.
RC-135V обеспечивает разведку всех средств ПВО противника, включая истребители-перехватчики и зенитно-ракетные комплексы, а также сетей радиосвязи его авиации и бортовых радиоэлектронных средств. Используется также для борьбы с авиацией и системами ПВО противника путем постановки активных помех.
Характерные утолщения по бокам фюзеляжа и вытянутый нос - явные признаки наличия в них систем радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.