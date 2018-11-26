В воскресенье вечером два артиллерийских катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" после задержания российскими пограничниками были отбуксированы в порт Керчи. Также были задержаны и все 23 члена экипажей. Это произошло после того, как в 19.00 три украинских судна попытались снова предпринять провокационные действия и выдвинулись в направлении Крымского моста. Российские пограничные корабли были вынуждены применить для их остановки стрелковое оружие. По данным ЦОС ФСБ, три украинских моряка получили легкие ранения - им оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью, по данным российских медиков, ничто не угрожает. Как заявили в российской спецслужбе, у ФСБ имеются неопровержимые доказательства проведения Киевом провокации силами Военно-морских сил Украины, а также пообещали предать эти материалы гласности уже в ближайшее время.

О ситуации с украинскими кораблями и готовящейся провокации Владимир Путин получал информацию еще с момента их появления в нейтральных водах.

"Президенту было доложено еще с момента появления украинских кораблей в нейтральных водах у Крыма", - заявил вчера на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И с тех пор доклады идут постоянно. "Речь идет о серьезной провокации, поэтому, конечно же, президент получал и вчера, и сегодня всю полноту информации о том, что происходило", - сказал он. Телефонных переговоров с другими лидерами на эту тему глава государства пока не планирует.

Дмитрий Песков не исключил, что планы Киева объявить военное положение могут быть связаны с выборами президента Украины."Безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобные решения, конечно, скажем так, попахивают электоральными интригами", - заметил вчера на брифинге представитель Кремля. "Решать, конечно, электоральные задачи, размахивая флагом войны, неверно и опасно, с нашей точки зрения", - подчеркнул Песков.

На вопрос, была ли необходимость такого реагирования и не опасаются ли в Москве негативных политических последствий, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Российская сторона действовала в строгом соответствии с законодательством - как международным правом, так и внутренним".

Дмитрий Песков: "Российская сторона действовала в строгом соответствии с законодательством - как международным правом, так и внутренним"

"Речь идет о вторжении в территориальные воды РФ иностранных военных кораблей, - подчеркнул представитель Кремля. - Причем дело в том, что они вошли в территориальные воды России, не отвечая ни на какие запросы наших пограничников и никак не отреагировали на предложение воспользоваться лоцманскими услугами".

"Безусловно, выполнение норм нашего законодательства никак не может быть обусловлено жесткой или мягкой реакцией за рубежом", - добавил он.

Пиратский рейд украинских кораблей из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море начался в воскресенье около 7 утра.

Возможно, что никакой проблемы с их проходом под Крымским мостом и не возникло бы. Такие проходы были и раньше, причем украинским судам помогали наши лоцманы. Но до этого всегда украинская сторона заранее официально сообщала о своем желании пройти через пролив.

В этот раз все было по-другому - два артиллерийских катера и рейдовый буксир выдвинулись в сторону Крыма без всякого предупреждения. Более того, в российские территориальные воды они вошли тоже в режиме полного радиомолчания, игнорируя приказы российских пограничников остановиться. Сразу было понятно, что это затеяно с единственной целью - вынудить Россию жестко пресечь эту провокацию и потом же обвинить в немотивированной агрессии в акватории Черного моря.

Украинские моряки остановились только после того, как им перекрыли движение своими бортами российские корабли, а проход под Крымским мостом был перегорожен танкером. В районе 13.00 украинский отряд лег в дрейф в Керченской протоке, не предпринимая никаких действий. Параллельно в 11.30 им на подмогу вышли из азовского порта Бердянск еще два украинских артиллерийских катера "Гюрза". При этом украинская сторона заявила, что российские пограничники опасно сближаются с их кораблями, пересекают курс, буквально пытаясь вытолкать в нейтральные воды. В результате этого, по словам украинцев, россияне чуть не утопили украинский буксир.

Погранслужба ФСБ России официально предупредила, что будет пресекать любые провокации со стороны украинских судов. А источник "РГ" в спецслужбе сообщил о готовности российского спецназа высадиться при необходимости на борт украинских плавсредств. В свою очередь в ЦОС ФСБ заявили, что цель действий трех судов Украины в территориальных российских водах - обострить отношения и создать конфликтную ситуацию в регионе.

В 19.00 украинские корабли, видимо получив приказ из Киева, опять начинают движение, опасно маневрируя рядом с российскими кораблями и катерами. Судя по радиопереговорам, от нарушителей требуют немедленно остановиться - те не подчиняются. После чего российские пограничники были вынуждены применить стрелковое оружие.

- У вас крупнокалиберные пулеметы на борту, включите свет на палубе выйдите с поднятыми руками, в случае неподчинения открываем огонь на поражение! - по громкой связи вежливо, но настойчиво просят пограничники.

Погранслужба ФСБ России официально предупредила, что будет пресекать провокации украинских судов

- Нахожусь в районе Керченской протоки. Нуждаюсь в помощи. У нас есть раненые, - вдруг неожиданно с мовы на чистый русский переходит командир одного из катеров.

После этого на все три судна высаживается спецназ, и корабли-нарушители буксируют в Керчь. В это же время два артиллерийских катера ВМС Украины, которые подошли к Крымскому мосту со стороны Азовского моря не стали искушать судьбу. Их экипажи приняли решение лечь на обратный курс и на таком же полном ходу отправились назад в порт Бердянск.