ЕГЭ станет обязательным в Крыму и Севастополе

С нового учебного года ЕГЭ для выпускников школ Крыма и Севастополя станет обязательным. Об этом сообщил замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"В 2019 году все выпускники Крыма и Севастополя будут сдавать итоговую аттестацию в виде Единого государственного экзамена, - цитирует Музаева ТАСС. - Все эти годы проводилась очень серьезная работа, много апробаций, пробных экзаменов. Мы серьезно мониторили ситуацию".

По его словам, раньше выпускники школ Крыма могли сдавать ЕГЭ в добровольном порядке или же выбрать экзамен в привычной форме. В прошлом учебном году 99,7 процентов учащихся Севастополя и 66 процентов выпускников Крыма сдавали именно ЕГЭ.

"Все условия, необходимые для обеспечения экзамена на высоком уровне в этих субъектах, отработаны, пункты проведения экзаменов тоже готовы", - добавил Анзор Музаев. По данным ведомства, в 2019 году участие в государственной итоговой аттестации примут около 700 тысяч выпускников российских школ. 5 декабря 11-классники будут писать итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ.