Корабли ВМС Украины отбуксировали в порт Керчи

Задержанные накануне в территориальных водах России корабли ВМС Украины отбуксированы в порт Керчи, где у причалов и находятся в настоящее время. Моряки украинских кораблей - всего 23 человека - при задержании не оказали практически никакого сопротивления.

- Троим легко раненым украинским военнослужащим оказана медицинская помощь, - сообщил сотрудник Погрануправления ФСБ по Крыму Антон Лозовой.

Как удалось выяснить "РГ", сейчас раненые украинские военные находятся в керченской больнице, и их состояние оценивается как удовлетворительное. Медики оказали пострадавшим от огнестрельных ранений всю необходимую помощь. Сейчас их палаты взяты под охрану. С бойцами проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля в ответ на попытку их экипажей совершить незаконные действия в территориальных водах РФ. Законные требования немедленно остановиться украинцы проигнорировали, совершая опасное маневрирование.

Для принудительной остановки кораблей было применено оружие. По факту нарушения государственной границы РФ катерами ВМСУ "Бердянск", "Никополь" и буксиром "Яны Капу" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ.