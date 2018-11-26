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26.11.2018 14:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москалькова рассказала о судьбе задержанных в Керченском проливе моряков

Текст: Елена Яковлева

Российские следователи сейчас опрашивают моряков с украинских судов, задержанных за нарушение границы России в Керченском проливе. Об этом сообщила журналистам омбудсмен Татьяна Москалькова. "Проводятся процессуальные действия, следователи проводят опросы (задержанных)", - цитирует ее слова агентство РИА Новости.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Экипажи судов, уточнила она, находятся в Керчи, а трое раненных моряков - в Первой керченской больнице. Татьяна Москалькова подчеркнула, что их состояние "не оценивается, как тяжелое". Врачи считают, что угрозы жизням нет.

Российский омбудсмен находится на телефонной связи с украинским. Людмила Денисова получила от Татьяны Москальковой по телефону всю необходимую информацию о раненных моряках.

Ситуация является следствием того, что 25 ноября три корабля ВМС Украины в нарушение действующих правил прохода из Черного в Азовское море незаконно пересекли госграницу РФ. При этом нарушители не отреагировали на законные требования остановиться со стороны сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России. Для необходимой принудительной остановки было применено оружие. Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения. Корабли были задержаны, а по факту нарушения государственной границы РФ было возбуждено уголовное дело.

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