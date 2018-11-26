Появилось видео с места стоянки задержанных катеров ВМС Украины

В интернете появилось видео с задержанными накануне кораблями Военно-морских сил Украины, которые накануне были отбуксированы в порт Керчи.

Судя по записи, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" доставлены на базу пограничного управления УФСБ по Республике Крым в Керчи и сейчас стоят на причалах рядом со сторожевыми катерами пограничников.

Известно, что на военных кораблях Украины было 23 человека, трое из которых были ранены при столкновении с российскими пограничниками. Следователи опрашивают членов экипажей кораблей, собирая доказательства в рамках возбужденного уголовного дела по части 3 статьи 322 УК РФ по факту нарушения государственной границы РФ флотом Украины.

Катер "Бердянск" был включен в состав ВМС Украины в декабре 2016 года, а "Никополь" проекта "Гюрза-М" - в июне 2017 года.