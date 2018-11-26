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26.11.2018,  
12:51
Текст:  Антон Валагин

Таран украинского корабля-нарушителя сняли на видео

В Сети появилось видео, снятое с мостика российского пограничного корабля "Дон", преследующего буксир "Яны Капу" ВМС Украины в территориальных водах РФ в Черном море.

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
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Напомним, в воскресенье утром два артиллерийских катера и буксир ВМС Украины вошли в закрытую для свободной навигации зону Черного моря. "Линкоры Порошенко" держали курс на Крымский мост.

Заявки на проход этих кораблей Керченским проливом не подавались, в график они не были включены, отметили в Крымском погрануправлении ФСБ России. На перехват нарушителей вышли российские ﻿пограничные ﻿катера. Преследование продолжалось пять часов, украинские катера опасно маневрировали, остановить их удалось лишь в трех милях от входа в пролив. Нарушителей отвели в Керчь, в российском МИДе попытку морского прорыва назвали спланированной провокацией.

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