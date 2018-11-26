В Госдуме обвинили Киев в дестабилизации ситуации в Азовском море

Ради провокации в Азовском море украинские власти использовали военных своей страны как разменную монету. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Депутат обвинил официальный Киев и лично президента Украины Петра Порошенко в дестабилизации ситуации в регионе. Для своих целей глава Украины использовал военных, сам оставаясь в стороне. По мнению депутата, поступок Порошенко не достоин мужчины. Вместе с тем, Шеремет уверен, что сам Порошенко был только исполнителем чужой воли, а действия украинских военных координировались из-за рубежа.

- Порошенко только отдал очередной преступный приказ, нарушая все международные права в сфере безопасности судоходства, - сказал Шеремет в комментарии ТАСС.

Напомним, вчера украинские военные устроили грубую провокацию в Азовском море. Три корабля ВМСУ, "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", вошли в территориальные воды РФ и устремились к Керченскому проливу. Им вынуждены были противостоять силы Пограничного управления ФСБ и Черноморского флота. Движение судов по Керченскому проливу было перекрыто. Российские пограничники и военные моряки пресекли провокацию и задержали нарушителей.

Сейчас движение гражданских судов через пролив возобновилось.