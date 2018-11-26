Проход через Керченский пролив открыли после провокации Украины

Движение через Керчь-Еникальский канал вновь открыто для гражданских судов. Об этом рассказал генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

- Ограничение, действовавшее с полудня 25 ноября, отменено, - сообщил Волков. - Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу возобновлено с 3 утра 26 ноября в штатном режиме.

Напомним, канал был перекрыт после провокации, организованной вчера в Азовском море украинскими военными. Три корабля ВМСУ, "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", нарушив морскую государственную границу РФ вошли в территориальные воды нашей страны и устремились к Керченскому проливу. Силами Пограничной службы ФСБ и Черноморского флота, провокация была предотвращена, а нарушители государственной границы задержаны.

ФСБ России возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы. Суда, допустившие нарушение, были задержаны. Известно, что моряки, находившиеся на украинских кораблях, получили легкие ранения. Им была предоставлена медицинская помощь. Сейчас суда находятся в российском порту, проводятся следственные действия.