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26.11.2018 17:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Полису снесло крышу

Страховкой в России защищено только 15 процентов жилья
Текст: Юлия Кривошапко
Страховщики сформировали пул территорий, которые первыми могут запустить у себя программы добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в рамках принятого в этом году закона.
Страхование жилья и после вступления нового закона в силу останется добровольным. Фото: PHOTOXPRESS Страхование жилья и после вступления нового закона в силу останется добровольным. Фото: PHOTOXPRESS
Страхование жилья и после вступления нового закона в силу останется добровольным. Фото: PHOTOXPRESS

В их числе Тюменская, Свердловская, Новосибирская, Ленинградская области, Тверь и Санкт-Петербург, рассказал директор департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Андрей Знаменский.

Новый закон о страховании жилья вступит в силу в августе 2019 года. Он предполагает, что страховые программы будут разрабатывать и утверждать регионы, а граждане смогут сами решать, участвовать в них или нет. Для этого субъект РФ должен предусмотреть соответствующую статью в своем бюджете, обсчитать все имеющееся жилье, заключить договоры на продвижение и дистрибуцию, разработать тарифы.

В числе регионов с наименьшей долей застрахованного жилья есть те, где чаще всего и происходят стихийные бедствия

По словам Знаменского, сейчас страховщики ведут переговоры с региональными властями по запуску тестовых проектов, которые можно запустить на основе уже принятых норм, не дожидаясь принятия подзаконных актов. Пока инициаторами таких проектов являются сами страховщики.

Впрочем, есть и обращения со стороны регионов, которые хотели бы включиться в эксперимент.

Количество злостных неплательщиков за услуги ЖКХ резко выросло

"Речь идет в первую очередь о дотационных территориях и тех, где есть подверженные регулярным чрезвычайным ситуациям населенные пункты. Интерес у них как финансовый, так и социальный", - поясняет Андрей Знаменский.

Сейчас в случае катаклизмов таким территориям приходится просить помощи из федерального бюджета. Но на то, чтобы ее получить, требуется немало времени. Если у региона нет резервных фондов и подходящего жилья - а это не редкость, требуется сначала собрать всю информацию от пострадавших и обработать ее, потом обратиться в минфин для выделения денег на строительство жилья и размещение людей.

При наличии региональной программы страхования власти будут стимулировать граждан защищать свое имущество и, что главное, смогут заранее прогнозировать все организационные моменты, полагает Знаменский.

Фото: Сергей Михеев
У россиян могут появиться страховые истории

Чаще всего жилье в России страдает от пожаров и стихийных бедствий. При этом на данный момент охват страхованием частных домов почти в половине регионов страны не превышает 10 процентов. Наименьшая доля застрахованного частного жилья в основном там, где как раз чаще всего происходят стихийные бедствия, выяснил в ходе исследования Сбербанк. В целом по России страховой защитой обеспечено не больше 15 процентов частных жилых домов.

Почти в двадцати регионах, например в Дагестане и Калининградской области, застраховано не более одного процента частных домов. Немногим больше (два процента) в Ростовской области, Ставропольском крае и Якутии, по три процента - в Белгородской, Омской, Амурской областях, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Самую большую долю застрахованного жилья имеют Мордовия, где такой защитой обеспечено почти 60 процентов домов, а также Вологодская, Костромская и Ивановская области - там застраховано больше половины частного жилья.

90 процентов страховых случаев происходит из-за пожаров и природных катаклизмов

"Большинство людей не задумываются о страховании до тех пор, пока у них не произойдут неприятные события, связанные с утратой или серьезным повреждением имущества, - говорит Валерия Юрова, руководитель направления по страхованию имущества "Сбербанк страхование". - Мы надеемся, что вступление в силу закона о страховании жилья от ЧС будет способствовать изменению ситуации и постепенному приближению уровня охвата имущества страхованием в России к европейским показателям. В отдельных странах ЕС они практически достигают 80 процентов".

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