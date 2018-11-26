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Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google

26.11.2018,  
16:09
Текст:  Татьяна Шадрина
Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, так как компания не выполнила требования российского законодательства, которое обязывает поисковые системы, работающие в Рунете, подключаться к единому реестру запрещенной информации и не выдавать ссылки на сайты, находящиеся в этом реестре, по поисковым запросам.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Закон действует с 1 октября, но до сих пор поисковик Google не подключился к реестру. Компании за неисполнение этой буквы закона грозит штраф в 500-700 тысяч рублей.

Рассмотрение дела по существу состоится в декабре 2018 года, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Фото: Depositphotos.com
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Регулятор продолжит штрафовать Google, если компания не будет исполнять российские законы, предупреждал ранее глава ведомства Александр Жаров. Если американский интернет-гигант и в дальнейшем "продолжит молчать и ничего не делать, то мы продолжим практику административных производств, поскольку в законе сказано, что мы можем штрафовать не исполняющую законодательство компанию и в дальнейшем",- сказал Жаров по итогам встречи с представителем Google, которая состоялась 14 ноября этого года. Тогда требования российского законодательства к поисковикам были до него донесены. Представитель компании пообещал передать предлагаемые механизмы урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии.

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