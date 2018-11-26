Российский прокат возглавил диснеевский мультфильм

Анимационный фильм Disney "Ральф против интернета" уверенно лидирует в российском бокс-офисе. Предварительными данными о сборах делится Kinobusiness.

Продолжение приключений злодея из игрового автомата Ральфа и его подруги Венилопы собрал в свой первый уик-энд 400,5 миллиона рублей.

Вторую строчку бокс-офиса с 288,7 миллиона занимают новые "Фантастические твари". В мировом прокате они сейчас лидируют (рецензия "Кинократии" - здесь).

"Ральф против интернета" рассказывает о путешествии героев по бескрайнему веб-пространству. Они должны спасти игровой автомат Венилопы.

На пути героев встречаются персонажи из других проектов Disney, принцессы сказок, а также гиганты интернета - такие, как Google. Герои вновь сталкиваются с испытанием дружбы, но уже более серьезным и злободневным.

В русском дубляже Ральфа все так же озвучивает Станислав Дужников, а Венилопу - Наталия Медведева. Также вы услышите голоса Элджея, Ирины Горбачевой, Анатолия Вассермана и Василия Уткина.

"Ральф против интернета" вышел в прокат 22 ноября.