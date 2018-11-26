Новые "Фантастические твари" лидируют в мировом прокате

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" продолжают творить магию, собрав в прошедший уик-энд 83,7 миллиона долларов в иностранном прокате. Обновлениями бокс-офиса делится Variety.

Warner Bros. подчеркивает, что ожидала больших сборов за рубежом. В общей сложности вторая часть приключений Ньюта Саламандера собрала 439,7 миллиона и лишь 116 миллионов - в Северной Америке.

Премьера "Фантастических тварей" в Японии стала самой прибыльной для Warner Bros. в этом году в этой стране. Там картина собрала 13 миллионов долларов.

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Не только "Преступления Грин-де-Вальда" покоряют бокс-офис. "Веном" бьет новый рекорд. Он собрал 822,5 миллиона и занял вторую позицию по мировым сборам после "Черной пантеры".

Симбиот Тома Харди, согласно Box Office Mojo, обошел "Чудо-женщину" (821,8 миллиона), "Человека-паука" (821,7 миллиона) и "Дэдпула" (783,1) .

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В прошедший уик-энд стартовала вторая часть приключений персонажа из игрового автомата - "Ральф против интернета". Она собрала 41,5 миллиона долларов в 18 странах, из них 5,7 миллиона - в России.

Тем временем "Богемская рапсодия" все еще зажигает зрителей музыкой Queen. Сборы байопика за уик-энд составили 38 миллионов долларов, в общей сложности - 472 миллиона за четыре недели с момента релиза.

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Топ-5 бокс-офиса замыкает китайская драмеди A Cool Fish, собравшая 25 миллионов долларов.