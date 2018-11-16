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Новые "Фантастические твари" захватили российский прокат

Новости
    16.11.2018, 22:28
Текст:   Козьма Лоханкин

Сиквел "Фантастических тварей" буквально рвет российский прокат.

По данным профильного портала kinobusiness.com, фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" собрал в день премьеры в России и странах СНГ 141 миллион рублей. Это около 85% всей выручки кинотеатров за день.

Фото: vk.com/ soyuzmultfilm
"Фото": у почтальона Печкина из "Простоквашина" появится женщина

При этом вторая часть новой франшизы по миру Гарри Поттера стартовала примерно на 35% лучше первой - картина "Фантастические твари и где они обитают" собрала в свой первый день два года назад 105 миллионов рублей. Ожидается, что всего "Преступления" соберут до 870 миллионов.

Рецензию "Кинократии" на новый хит от Джоан Роулинг можно прочитать здесь.

На втором месте идет "Богемская рапсодия", царившая в прокате две предыдущие недели. Музыкальный байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen заработал более 13 миллионов. Выручка сократилась на 46% (с учетом бешеного старта новых "Тварей" это - отличный результат).

Наша рецензия - тут.

Вышедшие на минувшей неделе "Девушка, которая застряла в паутине" и "Оверлорд" заработали 3,4 миллиона и 2,6 миллиона соответственно.

Рецензии на эти фильмы можно найти здесь и здесь.

Среди остальных новинок лучший результат показал аргентинский хоррор "Оцепеневшие от страха", набравший более миллиона.

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