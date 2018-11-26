Российский рынок компьютерной техники в 2018 году после нескольких лет стагнации вернулся к показателям 2014 года в денежном выражении. Однако в штуках все еще отстает в полтора раза. Вернуться к росту позволил отложенный спрос - пользователи начали менять устройства, купленные 4-5 лет назад, на более дорогие и функциональные. Росту средней цены способствовало также развитие кредитных предложений, считают ретейлеры и дистрибьюторы.

По оценкам отчета розничных сетей бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", за январь-сентябрь 2018 года объем рынка составил около 102 миллиардов рублей и около 4,6 миллиона штук, что выше на 20 и 13 процентов соответственно, чем годом ранее. К компьютерной технике ретейлеры относят настольные персональные компьютеры, ноутбуки, мониторы и печатные устройства.

Другие оценки приводят аналитики IDC, которые оценивают поставки персональных компьютеров (ноутбуки и настольные ПК) в страну, как в потребительский, так и в корпоративный сегмент. По их данным, за три квартала 2018 года весь рынок составил всего 4,2 миллиона штук. Рост составил 21,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, по оценкам IDC, рынок только ПК в штучном выражении не достиг показателей 2014 года - тогда рынок по итогам трех кварталов составлял 6 миллионов штук.

В денежном выражении этот сегмент по итогам трех кварталов 2018 года составил 2,3 миллиарда долларов, в то время как за аналогичный период 2014 года он оценивался в 3,1 миллиарда. Больше всего ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущено под брендом HP Inc. ASUS, Lenovo, Acer и Dell также вошли в пятерку ведущих поставщиков в этом сегменте рынка.

"Во многом такие позитивные показатели сегмента связаны с тем, что некоторые производители отгружали товар партнерам на летний и осенний периоды. Наиболее заметный рост пришелся на поставки компактных ноутбуков на базе бюджетных платформ", - отмечает менеджер программы исследований рынка мобильных устройств в IDC Россия Наталья Виноградова.

Самым массовым и быстрорастущим сегментом рынка "М.Видео" и "Эльдорадо" называют рынок ноутбуков. В этой категории продолжается рост благодаря увеличению продаж мощных машин из верхнего ценового сегмента от 40 тысяч рублей с диагональю от 15 дюймов и игровых лэптопов. Сегмент ноутбуков по итогам января - сентября 2018 года составил 2 миллиона штук и 68 миллиардов рублей, что на 14 и 25 процентов соответственно выше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, ноутбуки стали самой покупаемой через интернет цифровой техникой. В сегменте ноутбуков прирост стал возможен благодаря повышению спроса в трех категориях - ноутбуки hi-еnd-класса (стоимость которых превышает 1,5 тысячи долларов), игровые и ультрамобильные (с экраном 11-13 дюймов), считает директор департамента "Периферия, фото и аксессуары" компании "Марвел-дистрибуция" Александр Розов.

Активный рост после многолетней рецессии наблюдался в этом году и на рынке мониторов. За девять месяцев в России было продано 880 тысяч мониторов стоимостью более 8,6 миллиарда рублей, что превышает показатели прошлого года на 13 и 22 процента соответственно. В этом сегменте также заметен тренд на смещение спроса в сторону более дорогих моделей от 24 дюймов стоимостью более 15 тысяч рублей. Онлайн-продажи год к году растут еще более высокими темпами, чем традиционные: плюс 32 процента в деньгах и 26 процентов в штуках.

Сегмент устройств печати продолжает стабилизироваться, а в деньгах спрос на струйные принтеры и многофункциональные устройства даже превысил показатели 2013-2014 годов, указывают ретейлеры. Так, рынок струйных МФУ вырос на 16 процентов, до 2,7 миллиарда рублей, в натуральном выражении составил 390 тысяч, что на 11 процентов больше, чем за три квартала 2017 года. Позитивной динамики удалось достигнуть во многом за счет устройств с системой непрерывной подачи чернил с возможностью цветной печати. Покупатели все чаще выбирают модели из среднего ценового сегмента стоимостью от 8 до 14 тысяч рублей, а ключевым фактором при выборе становится общая стоимость владения.

"Рынок печатных устройств уже пришел в себя от кризиса четырехлетней давности. Положительная динамика сейчас превысила значение возможной погрешности, объемы этого рынка в 2016 и 2017 годах отличались друг от друга лишь на десятые доли процента, в 2018-м же рынок вырос примерно на 11 процентов, если сравнивать первое полугодие 2018-го к 2017 году", - отмечает Александр Розов.

Позитивную динамику всего рынка компьютерной техники в России "М.Видео" и "Эльдорадо" связывают с эффектом отложенного спроса. "При этом изменилась его структура: устаревшую технику меняют на более производительную, функциональную и, как следствие, дорогостоящую", - указывают ретейлеры. Другими драйверами категории стали интенсивный рост игровой компьютерной техники и кредитные предложения. На спрос в таких сегментах, как мониторы, ноутбуки и ПК, повлияла более точная настройка и ориентирование модельных линеек на конечного покупателя, добавляет Александр Розов.

С точки зрения продуктовой тематики продолжится тренд на более производительные устройства в печати и на большие диагонали в мониторах, считает эксперт. "В этом сегменте ожидаются технологические сдвиги: как минимум один производитель сделает упор на сенсорные мониторы, что увеличит предложение", - прогнозирует Александр Розов.