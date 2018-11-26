Шестиколесная "Нива": первый заезд по снежным ухабам

Внезапные холода и метели в России одних заставили спешно переобуваться в зимнюю резину, а других, более рукастых и технически подкованных, как из сообщества "Гараж 54", например - задуматься над созданием более проходимой машины, усилением главного отечественного внедорожника "Нивы" дополнительной третьей осью.

Любо-дорого смотреть на чужую работу, как навариваются карданы, вместо крестовин ставятся шрусовые соединения, разводятся мосты и перебираются редукторы. С карданами, как сознались сами автоумельцы, не всё в итоге вышло гладко - пошла легкая вибрация в салон, но в общей картине езды по снежным ухабам это не сильно бросалось в глаза.

В ходе тест-драйва шестиколесник показал себя молодцом: лихо прошел 30-40-сантиметровые заносы на дорогах, перемахнул через сугробы на обочинах и между делом выдернул на буксире застрявший в снегу эвакуатор-"бычок".

Один минус - зад свежесваренного кузова оказался слишком легким, а старые шины - "лысыми". А так бы - хоть в Арктике гонки устраивай, хоть на Джомолунгму въезжай по ледникам и торосам.