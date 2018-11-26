США намерены вместе с Мексикой урегулировать ситуацию на границе

Глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что Вашингтон намерен разрешить ситуацию с мигрантами на границе вместе с властями Мексики.

В своем микроблоге в Twitter она подчеркнула, что руководство Соединенных Штатов находится в тесном контакте с мексиканскими властями и они "привержены безопасному решению вместе с ними". Нильсен также отметила, что службы таможенного и пограничного контроля, министерства внутренней безопасности и обороны, а также правоохранительные органы всех уровней усилили присутствие вдоль юго-западной границы и на пропускных пунктах.

Ранее около 500 мигрантов попытались прорваться через пограничную стену на границе с США в районе Тихуаны, однако сделать это им не удалось. Некоторые СМИ сообщили, что американские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете пообещал депортировать мигрантов на родину.

В воскресенье в районе Сан-Диего пограничники США закрыли один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой, через который идет основной поток беженцев. В понедельник уже появилась информация, что контрольно-пропускной пункт "Сан-Исидро" снова открыт, пишет РИА Новости.

Сейчас по территории Мексики к США движутся несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. В районе городов Тихуана и Мехикали на американской границе сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.