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26.11.2018 14:04
Рубрика: Легковые авто

Toyota отозвала в России более 400 кроссоверов C-HR

Текст: Борис Захаров

Компания Toyota отзывает 423 кроссовера C-HR, в которых обнаружен дефект сборки. Причиной отзывной акции названа вероятность недостаточной затяжки болтов подшипников задней ступицы автомобилей, выпущенных с 18 июня по 28 августа текущего года.

"Если ситуацию оставить без внимания, один или несколько крепежных болтов подшипников задней ступицы могут открутиться. В этом случае вероятно снижение тормозной эффективности или потеря устойчивости автомобиля, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения аварии", - говорится в официальном сообщении Росстандарта.

Фото: Скриншот youtube.com
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Агентство уже согласовало программу мероприятий по отзыву 423 кроссоверов C-HR с российским представительством компании Toyota. Добровольному отзыву подлежат автомобили, произведенные с 18 июня по 28 августа 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению. Сообщается, что уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев Toyota C-HR, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону. Владельцам будет предложено предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

В то же время хозяева C-HR, в которых выявлен дефект, могут не дожидаться сообщений от уполномоченного дилера, а самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв (сопоставив VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем), после чего связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах будет выполнена проверка болтов крепления подшипников задней ступицы и замена при необходимости. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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