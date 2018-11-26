Отдельные составляющие экосистемы цифровой экономики вносят разный вклад в ее развитие.

Так, объем рынка электронной коммерции составляет 2 триллиона рублей, рынка инфраструктуры и связи - 1,8 триллиона рублей, рынка маркетинга и рекламы - 250 миллиардов рублей, а рынка цифрового контента - 75 миллиардов рублей. Такие цифры приводятся в исследовании "Экономика Рунета", представленном на форуме Russian Internet Week.

В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) отмечают значительный рост вклада цифровой экономики и связанных рынков в российский ВВП. Сегодня этот показатель равен 5,1 процента, рост составил 11 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Это больше, чем вклад в экономику такой традиционной отрасли, как сельское хозяйство. Его доля в ВВП сегодня составляет 4,4 процента. По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, чем более развита экономика страны, тем меньше вклад в нее сельского хозяйства. Так, его доля в экономике США и Японии - 1,1 процента, Германии - 0,6 процента.

Аналитики отмечают значительный рост вклада цифровой экономики и связанных рынков в ВВП

Существенный вклад в развитие экономики российского сегмента Интернета - Рунета - продолжает оказывать мобильная экономика. По данным РАЭК и ВШЭ, общее число рабочих мест, связанных с сектором мобильных приложений, составляет 217 тысяч, этот показатель за год вырос почти на четверть. Большинство компаний (97 процентов) используют мобильные технологии в своей деятельности.

Активно развивается в России и экономика совместного потребления (ЭСП). По оценке РАЭК и ТИАР-Центра, по итогам 2018 года совокупный объем ее основных сегментов достигнет 511 миллиардов рублей. По сравнению с 2017 годом рост составит 30 процентов. Основной вклад в такую динамику обеспечат C2C-продажи (от пользователя к пользователю, 72 процента рынка), онлайн-биржи фрилансеров (19 процентов), сервисы совместных поездок (карпулинг и каршеринг, совокупно 5 процентов), а также краткосрочная аренда жилья.

Эксперты отмечают, что влияние ЭСП выходит за рамки цифровизации отдельных отраслей. "ЭСП способствует развитию самозанятости: сегодня около 2,5 миллиона человек подрабатывают как фрилансеры, получая заказы через онлайн-платформы, - рассказал директор ТИАР-Центра Антон Губницын. - Это также способ снижения нагрузки на экологию. По нашим оценкам, развитие шеринга велосипедов и самокатов в Москве сократит объем выбросов углекислого газа в 2018 году примерно на 40 тонн".

Экономика совместного потребления сегодня - это не только возможность сэкономить. Пользователей также интересует гибкость и индивидуальность сервисов, добавил Сергей Плуготаренко: "Не случайно в автопарке каршеринга сегодня есть и экономкласс, и люксовые авто. Пересаживаясь на каршеринг, люди хотят новых впечатлений и уровня комфорта не меньшего, чем в их личном автомобиле".