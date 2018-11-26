Временный поверенный Украины вызван в МИД РФ

Временный поверенный в делах Украины в России будет вызван в министерство иностранных дел РФ в связи с провокациями Украины близ Керченского пролива. Об этом в эфире канала "Россия-24" сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня в Министерство иностранных дел Российской Федерации будет вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, - сказала дипломат. - Поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны".

Напомним, российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в ответ на попытку их экипажей совершить незаконные действия в территориальных водах РФ. Требования немедленно остановиться украинцы проигнорировали, совершая опасное маневрирование. Задержанные корабли отбуксированы в порт Керчи. Моряки украинских судов - всего 23 человека - не оказали практически никакого сопротивления.