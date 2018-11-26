Зачем Порошенко нужно военное положение

Сегодня вечером Верховная Рада может утвердить военное положение на Украине, о котором в ночь на понедельник объявил президент Петр Порошенко на заседании силовой части своего кабинета. По украинскому законодательству оно вводится сроком на 60 дней.

Обсуждение этого вопроса, по некоторым данным, запланировано на 17 часов по московскому времени. Впрочем, как отмечают источники "РГ", оно не обещает быть легким для исполнительной власти и вполне может затянуться. Во-первых, для одобрения документа необходимо заручиться поддержкой 226 депутатов из 450, и не факт, что многие из них готовы поступиться своими "свободами и правами" (военное положение на Украине предполагает ряд крайне жестких ограничений). Во-вторых, не исключено, что некоторые из украинских парламентариев постараются устроить политическое шоу из предстоящего голосования с возможным блокированием трибуны Рады, перепалками и прочими "атрибутами", ставшими столь привычными в украинском парламенте. При этом заседание Верховной Рады будет закрытым.

Что дает самому Порошенко принятие военного положения сроком на 60 дней?

Как ранее писала "РГ", устраивая провокационный срежиссированный спектакль в Керченском проливе, украинский президент преследовал несколько целей: как внешних, так и внутриполитических.

Во-первых, отчитаться перед своими западными кураторами об "очередных агрессивных действиях со стороны Москвы", тем самым дав повод для введения нового набора ограничительных мер против России. Во-вторых, оправдать возможный приход в украинскую акваторию Азовского моря сил "западных партнеров" для защиты "маленького государства" от "страны-агрессора". В этом смысле Порошенко удовлетворяет главный запрос своих "друзей-кураторов" с Запада: содействовать созданию постоянного давления в непосредственной близости от российских границ, и очередной "горячей точки" на постсоветском пространстве. При этом обращает на себя внимание следующий факт: Запад считает, что украинские корабли ничего не нарушили, а международное сообщество уверено, что "Россия находится в чужих водах".

По горячим следам инцидента безусловную поддержку Киеву выразила Канада, где проживает многомиллионная украинская диаспора. "Канада не дрогнет в своей поддержке суверенитета Украины", - заявила глава МИД этой страны Христя Фриланд. Напомним, что именно Оттава на протяжении почти четверти века поставляла на Украину учебники и соответствующую литературу русофобского содержания, нацеленную на раскол двух братских народов - русского и украинского. Добавим, что провокационные действия Киева в очередной раз остались без должной оценки со стороны еврокомиссара Федерики Могерини. Именно верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и должна по статусу следить за соблюдением законности на европейском пространстве. Данный случай лишний раз показывает, что Европа перестает быть полноценным субъектом мировой политики.

Введя военное положение, на которое он, заметим, не решился за четыре года гражданской войны в Донбассе, Порошенко в одночасье получит на внутриполитическом направлении широкие и неограниченные полномочия на Украине.

По информации "Страна.ua", он намерен объявить набор резервистов первой волны - тех военнослужащих, которые прошли "боевую обкатку". По крайней мере, об этом он объявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое состоялось в воскресенье вечером.

Теперь вкратце перечислим основной набор "ограничительных мер", ущемляющих базовые свободы и права, которые неизбежно принесет с собой военное положение. Власти получат право закрывать границы на въезд и выезд как для граждан Украины, так и для иностранцев. Может проводиться конфискация имущества, а также "отчуждение" техники, автосредств в пользу государства. С учетом нынешних украинских реалий это способно привести не только к обычному "отжатию собственности", но и к практически полному параличу и без того "хиреющей" экономической ситуации в стране, где практически не осталось полноценно работающих предприятий. Всех их могут заставить работать "на нужды армии". Ничего хорошего не сулит военное положение и украинским масс-медиа. Государство получит возможность закрывать неугодные СМИ, если посчитает, что они "угрожают национальной безопасности". Вопрос опять-таки "скользкий" с учетом нынешних украинских реалий. В перечне мер также значатся запрет на митинги и публичные акции, введение "трудовой повинности" и прочее.

Но не это главное. Одно из ключевых положений, благодаря которому Порошенко так нужно военное положение, состоит в запрете на проведение выборов и избирательной кампании (по выборам президента), которая должна стартовать на Украине уже через считаные недели. Понятно, что в настоящее время с рейтингом доверия, вот уже несколько месяцев стабильно не превышающем и десяти процентов, у Порошенко нет шансов быть во второй раз избранным на пост главы государства. Введение военного положения сроком на 60 дней дает ему возможность не только выиграть время, "осадить" конкурентов, взять под контроль масс-медиа, но и поставить вопрос о переносе президентских выборов на осень будущего года, поскольку провести их 31 марта 2019 года уже будет невозможно. А там, глядишь, и заграница поможет…