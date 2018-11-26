МИД: Инцидент в Керчи был продуманной по месту и времени провокацией

Инцидент в районе Керченского пролива был продуманной по времени, месту и форме провокацией, устроенной Киевом. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Очевидно, что это провокация - продуманная по времени, месту и форме", - цитирует дипломата РИА Новости. Аналогичное мнение выразила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, назвав применяемые украинскими властями методы "бандитскими".

Карасин полагает, что все это было сделано для того, чтобы "встряхнуть" Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции". "На этом фоне Порошенко, видимо, проще разворачивать свою предвыборную кампанию", - отметил дипломат.

"К сожалению, оправдались наши худшие опасения относительно того, что Азовское море выбрано Киевом и Западом как регион, где провокационная активность Украины может дать быстрые, нужные для международного скандала результаты", - заявил замминистра.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.

Как проинформировали в ФСБ, все суда-нарушители - два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" - задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.

Россия также созывает заседание СБ ООН, на котором будут рассматриваться провокационные действия Киева.