Украина привела войска в полную боевую готовность

Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность. Решение было принято Советом национальной безопасности и обороны, отмечается на сайте минобороны страны.

Аналогичное распоряжение своим сотрудникам дало руководство СБУ.

Эти шаги Киев предпринял после своей воскресной провокации в Керченском проливе.

Напомним, накануне три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.

"Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии", - прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.