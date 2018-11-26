ЗИЛ-4104 и Aurus Senat вошли в список лучших лимузинов в истории

Британское автомобильное издание Autocar опубликовало рейтинг "Величайших лимузинов всех времен", которые выпускались когда-либо серийно или штучно.

Помимо традиционных европейских, американских и даже одной китайской модели в список лучших лимузинов мира попали и два представителя отечественного автопрома.

Советский лимузин ЗИЛ-4104, предназначенный для перевозки лидеров СССР, выпускался на заводе имени Лихачева в период с 1978 по 1983 годы. Всего за 5 лет было собрано 106 экземпляров с учетом всех модификаций. Лимузин оснащался бензиновым 7,7-литровым двигателем мощностью 315 л.с. и 608 Нм крутящего момента, силовой агрегат работал в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач. По данным Autocar, сейчас на мировом рынке ретроавтомобилей цены на ЗИЛ-4104 стартуют с отметки в 300 000 долларов.

Еще один лимузин - Aurus Senat Limousine - создан уже в современной России, его рассекретили на инаугурации президента России Владимира Путина в мае текущего года, он и стал первым пассажиром лимузина. В настоящее время глава государства пользуется Aurus регулярно.

Лимузин разработан в рамках проекта "Единая модульная платформа". Создана унифицированная платформа и линейка премиальных автомобилей на ее базе. В полном составе семейство будет входить: седан, лимузин (обычный и бронированный), микроавтобус, внедорожник и мотоцикл. Не исключено появление кабриолета, купе, универсала.

Все семейство машин исключительно полноприводное, оснащается гибридной силовой установкой, включающей в себя 598-сильный бензиновый мотор V8 объемом 4,4 литра, который работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Силовой агрегат агрегатирован с 9-ступенчатым российским "автоматом" KATE R932. Короткобазный седан Aurus Senat разгоняется до 100 км/ч менее чем за 6 секунд, максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Продажи седана Aurus Senat и лимузина Aurus Senat Limousine должны стартовать уже в начале 2019 года. Впрочем, ранее стало известно, что автомобиили раскупили на два года вперед.

Кроме того, в мировой топ лимузинов вошли как легендарные раритетные, так и современные иностранные модели. Американские Cadillac 75 (1936 г.в.) и Cadillac One, британские Rolls-Royce Phantom V и Rolls-Royce Phantom EWB (2005 г.в.), Bentley Mulsanne Grand Limousine (2016 г.в.), немецкие Mercedes S600 Pullman (1963 г.в.) и Mercedes-Maybach S-Class Pullman (2015 г.в.) и китайский лимузин Hongqi H7 (2013 г.в.).