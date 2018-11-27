88-летний актер Иван Краско ушел от 28-летней к предыдущей жене

Советский, российский актер Иван Краско после развода с четвертой женой Натальей Шевель, которая была младше супруга ровно на шестьдесят лет, как и обещал, вернулся к своей предыдущей, третьей жене - Наталье Вяль.

"Всё нормально у меня, всё хорошо. Я живу с детьми и Натальей Николаевной", - приводит телеканал "78" слова Краско.

В прошлый раз Краско и Вяль были вместе с 2001 по 2011 год, у них два общих сына - Федор и Иван.

На Шевель, своей бывшей ученице, актер женился в 2015 году, в возрасте 85 лет. Пара прожила три года. За которые, жаловался артист, у них ни разу не было секса - якобы из-за страха девушки забеременеть.

Краско и Шевель официально развелись в прошлом месяце. Теперь, сообщил актер, Шевель учит иврит - с тем, чтобы переехать в Израиль, где у нее проживают многочисленные родственники.

Иван Краско родился в 1930 году, на экранах дебютировал в 1961-м - в военной драме "Балтийское небо".

Снялся в фильмах и сериалах "Эскадрон гусар летучих", "Россия молодая", "Конец императора тайги", "Господин оформитель", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности".

Его сын, актер Андрей Краско, умер в 48 лет в Одессе 4 июля 2006-го на съемках сериала "Ликвидация" от сердечной недостаточности.