Аппарат NASA передал на Землю первый снимок с Марса

Автоматическая станция Mars InSight передала на Землю первый снимок, сделанный через несколько минут после посадки на Марсе. Полученные данные позволят оценить характер поверхности, а также состояние аппаратуры.

"Пока трудно оценить размеры камней, которые попали в поле зрения камеры", - заявил руководитель научной программы исследований Марса Брюс Банердт.

Напомним, оснащенный сейсмографом аппарат совершил посадку на равнине Элизий у экватора Марса. Этот район был выбран не случайною. Он представляет собой достаточно ровный участок поверхности.

После того, как уляжется пыль, начнется процесс раскрытия двух солнечных батарей. Связь с модулем поддерживается через систему дальней космической связи, а также через два микроспутника Mars Cube One.

"Моя главная мечта - услышать марсотрясения. Я буду просто плясать от радости, когда мы впервые поймаем подобные колебания", - цитирует РИА Новости Брюса Банердта.

Сейсмические исследования Марса начнутся через несколько недель. В пятиметровой скважине установят геофизический термометр для измерений температуры недр красной планеты. Один из приборов будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет лучше понять внутреннюю структуру.

Добавим, что станция Mars InSight, запущенная 5 мая с базы ВВС США в Калифорнии, преодолела расстояние в 480 млн км.