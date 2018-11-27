Новости

Автомобиль сбил пешеходов в центре Нью-Йорка 04:43
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на пять км 04:36
Мексика попросила США расследовать применение оружия против мигрантов 04:29
Турецкая полиция организовала обыски на двух виллах по делу Хашкаджи 03:33
Аппарат NASA передал на Землю первый снимок с Марса 03:31
Путин и Меркель обсудили инцидент в Черном море 03:04
Алеку Болдуину предъявили обвинения за драку на парковке 02:42
Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе 01:52
На границе Украины и Польши начались столкновения автомобилистов 01:23
Власти Мексики усилят охрану лагеря мигрантов в Тихуане 00:40
На Марсе приземлился посадочный модуль Mars InSight 26.11.2018
ФСБ: Задержанные украинцы слышали предупреждение пограничников РФ 26.11.2018
На одном из кораблей ВМС Украины было двое сотрудников спецслужб 26.11.2018
Канатная дорога в Москве первый месяц будет работать бесплатно 26.11.2018
Спасшему сестер и брата рязанскому мальчику дали гражданство РФ 26.11.2018
Лукашевич: ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химоружия 26.11.2018
В Кемеровской области при пожаре погибли четыре человека 26.11.2018
В Крыму не исключили новых провокаций со стороны Украины 26.11.2018
СБ ООН заблокировал обсуждение ситуации в Керченском проливе 26.11.2018
В Минске открыли памятный знак Чингизу Айтматову 26.11.2018
В Крыму будут готовиться к приему беженцев с Украины 26.11.2018
Президент поручил создать в Москве инновационный кластер 26.11.2018
В Москве экс-прокурор Чечни осужден за "стреляющую свадьбу" 26.11.2018
Госдума рассмотрит поправки Путина о защите бизнесменов в декабре 26.11.2018
В Татарстане учительницу наказали за оскорбление школьника 26.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 03:31
Рубрика: Общество

Аппарат NASA передал на Землю первый снимок с Марса

Фото: REUTERS/MIKE BLAKE Фото: REUTERS/MIKE BLAKE
Фото: REUTERS/MIKE BLAKE

Автоматическая станция Mars InSight передала на Землю первый снимок, сделанный через несколько минут после посадки на Марсе. Полученные данные позволят оценить характер поверхности, а также состояние аппаратуры.

Фото: REUTERS/Kyle Grillot
Илон Маск с 70-процентной вероятностью отправится на Марс

"Пока трудно оценить размеры камней, которые попали в поле зрения камеры", - заявил руководитель научной программы исследований Марса Брюс Банердт.

Напомним, оснащенный сейсмографом аппарат совершил посадку на равнине Элизий у экватора Марса. Этот район был выбран не случайною. Он представляет собой достаточно ровный участок поверхности.

После того, как уляжется пыль, начнется процесс раскрытия двух солнечных батарей. Связь с модулем поддерживается через систему дальней космической связи, а также через два микроспутника Mars Cube One.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Как будет проходить освоение Луны

"Моя главная мечта - услышать марсотрясения. Я буду просто плясать от радости, когда мы впервые поймаем подобные колебания", - цитирует РИА Новости Брюса Банердта.

Сейсмические исследования Марса начнутся через несколько недель. В пятиметровой скважине установят геофизический термометр для измерений температуры недр красной планеты. Один из приборов будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет лучше понять внутреннюю структуру.

Добавим, что станция Mars InSight, запущенная 5 мая с базы ВВС США в Калифорнии, преодолела расстояние в 480 млн км.

Общество Космос Исследование Марса
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Президент поручил создать в Москве инновационный кластер
В Госдуму поступили поправки о продаже оружия с 21 года
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google
Курс евро превысил 76 рублей впервые с ноября