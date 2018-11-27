Бельгийский депутат назвал действия России в Керченском проливе правомерными

В ситуации, произошедшей в Керченском проливе, Россия действовала в рамках международного права. Такое мнение выразил депутат бельгийского парламента от оппозиционной "Народной партии" Альдо Каркасси.

"Я считаю, что российская сторона действовала правомерно и в рамках международного права", - цитирует парламентария РИА Новости. По словам Каркасси, Россия была "в позиции защищающейся стороны", "не она создавала эту ситуацию", и она "не заинтересована в конфликте". Депутат также выразил уверенность, что "здравый смысл восторжествует".

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу РФ и произвели в Керченском проливе несколько опасных для судоходства маневров. Российские пограничники задержали всех нарушителей: два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу". Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.

В МИД РФ произошедшее расценили как провокацию. "Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России. Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине", - заявили на Смоленской площади.

Между тем Киев привел вооруженные силы в полную боевую готовность и ввел в 10 областях военное положение.