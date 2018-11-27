Дмитрий Беляков, фельдшер, председатель независимого профсоюза работников "Скорой помощи"

Мониторинг состояния здоровья населения - наверное, дело нужное и важное. Не просто же так Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Как говорится, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.

Хотелось бы, конечно, чтобы наше государство занималось не только сбором статистических данных о здоровье своих граждан, но и принимало какие-то меры для того, чтобы это самое здоровье улучшить. Россияне сейчас далеко не самая здоровая нация в мире. На продолжительность нашей жизни, ее качество, на увеличение частоты тех или иных заболеваний влияет очень много факторов. Один из которых - экология. Особенно сильно от неблагоприятной экологической обстановки страдают, конечно, жители крупных городов. Воздух, которым они дышат, вода, которую пьют, оказывают негативное воздействие на состояние здоровья людей. А что мы едим сегодня? Сплошную химию: красители, консерванты, ароматизаторы и фрукты-овощи с пестицидами.

Еще один фактор - постепенное ухудшение генофонда нации. Рискую навлечь на себя шквал негативных эмоций, но все же скажу: я считаю, что развитие медицины в части выхаживания сильно недоношенных младенцев, весом в пятьсот грамм - полтора килограмма, не привело, по большому счету, ни к чему хорошему. А только увеличило количество детей с различными отклонениями, детей-инвалидов, которые в будущем вряд ли смогут дать здоровое потомство. Таком образом наша нация медленно, но верно будет деградировать, если мы ничего не предпримем.

Нужно всячески пропагандировать здоровый образ жизни, поощрять его, побуждать людей следить за своим здоровьем. Все в общем-то знают, что раз в год необходимо проходить диспансеризацию. Но кто это делает? Мне кажется, стоит обязать работодателей буквально заставлять своих сотрудников ежегодно посещать врачей в профилактических целях. Давать им на это три - пять дней внепланового отпуска. А людям старше пятидесяти лет - дней десять на посещение санатория. Именно санатория. Чтобы можно было не только отдохнуть, но и пройти все необходимые обследования.

Нужно поощрять людей за занятия спортом. Опять же, давать, например, отгулы. Или выделять на это время в течение рабочего дня. Большинство из нас ведет сейчас малоподвижный образ жизни, который чреват сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ожирением и прочими серьезными проблемами со здоровьем.

Также табак и алкоголь из года в год ухудшают состояние людей. Надо принимать еще более жесткие меры, направленные на искоренение этих вредных привычек, на формирование у подрастающего поколения негативного отношения к курению и употреблению спиртных напитков.