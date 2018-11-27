"Безумный" УАЗ "Хантер" на огромных колесах покорил автолюбителей

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах https://t.co/6xKZgWMR3I pic.twitter.com/blZWb38kf2— All About Cars (@CarsVehicles) 26 ноября 2018 г.
В Cети активно обсуждают фотографии необычного внедорожника УАЗ "Хантер".
Автомобиль "обут" в покрышки Simex размерностью 35/11,5 R16, оснащен расширителями колесных арок, передним силовым бампером, защитой рулевых тяг, шноркелем.
Кроме того, благодаря дискам с бедлоками грязь больше не будет собираться под ободами покрышек и не позволят во время стравливания воздуха самопроизвольно разбортироваться.
В результате доработок ульяновский внедорожник получил внушительную проходимость и агрессивный внешний вид.
Многим пользователям пришелся по душе такой тюнинг: "Ну красавец УАЗ, хочу такой", "Я теперь люблю УАЗы. Класс. Красота".
Напомним, на сегодняшний день все версии "Хантера" оснащаются бензиновым 2,7-литровым двигателем мощностью 128 л.с. в паре с механической коробкой передач и имеют полный привод. Ценник на внедорожник варьируется от 654 900 до 739 900 рублей.
Недавно УАЗ рассказал "РГ" о судьбе легендарной модели. Автозавод не планирует отказываться от выпуска "Хантера", несмотря на заявления ряда СМИ о том, что легендарная модель доживает последние месяцы.