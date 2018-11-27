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27.11.2018 11:28
Рубрика: Российский автопром

"Безумный" УАЗ "Хантер" на огромных колесах покорил автолюбителей

Текст: Валерий Карташов

В Cети активно обсуждают фотографии необычного внедорожника УАЗ "Хантер".

Автомобиль "обут" в покрышки Simex размерностью 35/11,5 R16, оснащен расширителями колесных арок, передним силовым бампером, защитой рулевых тяг, шноркелем.

Кроме того, благодаря дискам с бедлоками грязь больше не будет собираться под ободами покрышек и не позволят во время стравливания воздуха самопроизвольно разбортироваться.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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В результате доработок ульяновский внедорожник получил внушительную проходимость и агрессивный внешний вид.

Многим пользователям пришелся по душе такой тюнинг: "Ну красавец УАЗ, хочу такой", "Я теперь люблю УАЗы. Класс. Красота".

Напомним, на сегодняшний день все версии "Хантера" оснащаются бензиновым 2,7-литровым двигателем мощностью 128 л.с. в паре с механической коробкой передач и имеют полный привод. Ценник на внедорожник варьируется от 654 900 до 739 900 рублей.

Недавно УАЗ рассказал "РГ" о судьбе легендарной модели. Автозавод не планирует отказываться от выпуска  "Хантера", несмотря на заявления ряда СМИ о том, что легендарная модель доживает последние месяцы.

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#УАЗ