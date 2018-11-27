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27.11.2018 13:50
Рубрика: Культура

В Британии найдено древнее англосаксонское кладбище

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Sheffield Фото: University of Sheffield
Фото: University of Sheffield

Археологи из Шеффилдского университета (Великобритания) обнаружили на территории графства Линкольншир ранее неизвестное англосаксонское кладбище, возраст которого составляет около 1500 лет.

Как сообщается на сайте университета, при раскопках были обнаружены более 20 захоронений. Ученые считают, что нашли ранее неизвестное кладбище, которое использовалось с конца V до середины VI века нашей эры.

Фото: Fox News/ Montfort Castle Project
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В могилах находились типичные для того периода времени артефакты, в частности, медные позолоченные броши. Почти все захоронения обладают большим набором ритуальных предметов, которые использовались при совершении погребальных обрядов в первые века германской миграции в Восточную Англию.

"Особенно интересно то, это значительная часть "богатых" захоронений принадлежит женщинам, - говорит доктор Хью Уилмотт из Шеффилдского университета. - В них обнаружены ожерелья из сотен янтарных, стеклянных и хрустальных бусин, а также личные вещи: тканевые сумки, кольца из слоновой кости и фибулы - изящные застежки для одежды".

Детские могилы отсутствуют, но одна из женщин была погребена вместе с ребенком. В двух захоронениях найдены серебряные кольца и пряжки.

В мужских могилах удалось обнаружить копья и щиты.

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