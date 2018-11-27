Флагманскому седану Genesis добавили злости

В Южной Корее официально дебютировал рестайлинговый флагманский седан Genesis G90. Его стиль - дело рук нового шеф-дизайнера концерна Hyundai-Kia Люка Донкервольке, сменившего прежнего "рулевого" Питера Шрайера.

Главные стилевые новшества в экстерьере - ячеистая радиаторная решетка, получившая эффектное заострение в нижней части и напоминающая "гриль" концептов GV80 и Essentia. Ультрамодно и дорого выглядит также фронтальная оптика, будто перечеркнутая горизонтальными полосами-иглами, а также передний бампер с воздухозаборниками и мощным рассекателем и 19-дюймовые колесные диски, решенные в ретро-манере.

Фото: Пресс-служба Genesis

Фонари флагмана Genesis стали двухъярусными, причем нижний сектор выполнен в виде диодной полосы во всю ширину кузова, а на флангах заднего бампера прописались новые выхлопные патрубки. Внешние габариты изменились не сильно. Длина составляет 5495 мм, колесная база - 3450 мм. Салон исполнена в классическом консервативном ключе. Переработаны передняя панель и "приборка", на которую теперь транслируется изображение с камеры заднего вида.

Фото: Пресс-служба Genesis

Новый мультимедийный блок получил передовую систему голосового управления, а шумоизоляция дополнена фирменной системой активного шумоподавления. В списке оснащения обновленного седана значатся адаптивная подвеска, системы контроля рядности, помощи при движении задним ходом, предотвращения столкновений и безопасного выхода из машины (не дает дверям открыться, если в этот момент рядом проезжает машина).

По сообщениям корейских СМИ, новинка получит на домашнем рынке прежнее трио бензиновых моторов: 3.8-литровый V6 (315 л.с.), 5.0-литровый атмосферный V8 (425 л.с.) и битурбированный 3.3-литровый V6 (370 л.с.). Привод может быть задним или полным, трансмиссия - 8-диапазонный "автомат". Продажи обновленного G90 на глобальных рынках, включая российский, намечены на 2019 год, в Корее же рестайлинговая модель уже начала поступать к дилерам.