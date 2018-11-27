Haval в 2019 году предложит россиянам два новых кроссовера

Два кроссовера Haval пополнят линейку бренда на российском рынке в 2019 году. Речь идет о представленной в августе на Московском международном автосалоне модели F7 и совершенно новой машине, которая только создается на базе концепт-кара HB-03, эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе представительства.

Haval F7, как ранее сообщала "РГ", станет одним из двух первых автомобилей на конвейере автозавода компании в Тульской области. Его запуск планируется в первом квартале 2019 года, поэтому на рынок новинка сможет выйти в апреле-мае.

F7 относится к так называемой молодежной серии кроссоверов Haval. Он оснащается турбированными моторами GDIT собственного производства на 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 и 190 л.с. и 7-ступенчатым корейским "роботом" DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением. Привод будет передним и полным.

Машину отличают изящные черты корпуса, матричные светодиодные фары, несколько режимов движения на выбор, системы безопасности, кабина, созданная на манер "космической капсулы", полностью цифровая "приборка", огромный встроенный в переднюю панель тачскрин мультимедиа с функцией голосового управления, интерактивные развлечения и точка доступа к интернету.

Цены Haval F7 пока не называются. В Китае изначально предполагалось, что он будет стоить 150-160 тысяч юаней, что сопоставимо с суммой около 1,5 млн рублей. Однако на деле дилеры спрашивают за машину 109-149 тысяч юаней, то есть 1,05-1,43 млн рублей.

О второй новинке Haval пока мало что известно, но концепт HB-03 также был показан в Москве. Речь идет о прототипе купеобразного кроссовера с габаритными размерами 4620 мм x 1844 мм x 1654 мм. На китайский рынок серийная машина может выйти до конца текущего года, а на российском ее ожидают летом 2019-го.

Напомним, наряду с Haval F7 на конвейер автозавода под Тулой поставят также внедорожник H9. Не исключено, что это позволит снизить цены на дорогую модель. На данный момент рамный SUV занимает в линейке бренда второе место по результатам продаж с января по октябрь - 307 автомобилей. Лидером является среднеразмерный кроссовер Haval H6 с показателем 1 522 единицы. Кроме того, в ассортименте представлены Haval H2 и H6 Coupe.