Российские пользователи смогут говорить и смотреть видео в сетях 5G в 2020 году, к этому времени появится не менее десятка моделей телефонов, поддерживающих стандарт высокоскоростного интернета.

К концу 2024 года в зоне действия сетей 5G будут жить более 40 процентов населения, а число подключений к сетям улучшенного мобильного широкополосного доступа (МШПД) достигнет 1,5 миллиарда, прогнозирует редактор Ericsson Mobility Report Питер Йонссон.

Темпы развертывания 5G в мировом масштабе будут выше, чем у технологий предыдущих поколений.

Причем основная доля мобильного трафика придется на видеоконтент, доля которого в трафике среднестатистического потребителя вырастет с текущих 60 до 75 процентов в 2024 году. И драйвером роста потребления как раз станет развитие 5G.

После того как получат развитие девайсы, способные передавать голограммы, на сетях 5G будут развиваться и такие сервисы. Например, можно будет передавать не видеообращение, а послание-голограмму, как в культовом фильме "Звездные войны".

Но и без "голоса" пользователей не оставят, хотя ранее предполагалось, что 5G будет поддерживать только формат передачи данных. Передача голоса будет идти по такому же принципу, как в сетях 4G (LTE), - "поверх" сетей. Сейчас все телефонные соединения в мессенджерах идут по такому же техническому принципу.

Причем стандарт 5G может одновременно "обслуживать" промышленных потребителей и раздавать интернет обычным пользователям. Например, если сети 5G будут строиться для интернета вещей, то их можно использовать и для звонков, и для передачи видео, особенно в малолюдных районах.

К 2020 году появится десяток моделей телефонов, поддерживающих пятое поколение мобильной связи

В ближайшие годы ожидается активное развитие мобильного интернета вещей (IoT). В основном оно будет происходить за счет двух технологий - NB-IoT и Cat-M1.

В России пока еще не решен вопрос, на каких именно радиочастотах будет работать этот стандарт. Решение должна принять Государственная комиссия по радиочастотам, после этого Роскомнадзор должен провести аукцион на эти частоты между операторами связи. Это перспектива 2019 года, поэтому запуск сетей в коммерческую эксплуатацию в России прогнозируется в 2020 году, на год позже, чем в Китае.