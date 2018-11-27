Лавров: Спонсоры Украины должны предупредить Киев о последствиях

Спонсоры Украины должны жестко предупредить Киев о последствиях игры с огнем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с французским коллегой в Париже.

По словам Лаврова, в понедельник созывался Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Азовском море, которое было полезно. Собравшиеся могли послушать правду, что на самом деле произошло. "Однако основное зависит не от Совбеза ООН, не от ОБСЕ, не от каких-либо других организаций, а от того, чтобы спонсоры украинского руководства поставили ему на вид, жестко предупредили о недопустимости такой игры с огнем", - не сомневается глава МИД РФ.

Сергей Лавров полагает, что в практическом плане на уровне местных пограничных властей двух стран вполне можно было бы этот вопрос обсудить, "если есть какие-то технические вопросы, которые украинской стороне не вполне понятны". При этом в посредниках при разрешении ситуации вокруг инцидента в Керченском проливе необходимости нет, власти России и Украины способны сами обсудить имеющиеся вопросы. "Если украинская сторона и ее партнеры в Европе заинтересованы в том, чтобы подобных инцидентов больше не было, необходимо послать очень сильный сигнал Киеву", - заключил министр.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных судов через территориальные воды России при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь. По факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело. Некоторые украинские моряки уже дали показания в связи с задержанием и признались в нарушении российской границы.