Лукашенко предложил дать импульс преодолению препятствий на рынке ЕАЭС

На необходимость "придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС" обратил внимание белорусский лидер во время встречи 27 ноября с главами правительств Евразийского экономического союза, передает пресс-служба главы государства.

Александр Лукашенко напомнил, что заканчивается уже четвертый год действия Договора о ЕАЭС из десяти отведенных для снятия всех преград на пути движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и формирования общих отраслевых рынков. "Что тут греха таить: не все мы сделали, что планировали", - признался президент. Он призвал участников встречи еще раз внимательно обсудить данную ситуацию и "принять выверенные решения, необходимые для становления полноценного экономического союза".

Обратив внимание на процессы, происходящие на международных торговых рынках, оратор сказал, что пришло время придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке. Главное, пояснил он, "мы знаем, в каком направлении двигаться, знания и опыт уже большие есть. Но медленно решаем эти вопросы, а эти барьеры должны быть сняты". "Союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, которая будет играть по определенным нами же правилам", - убежден белорусский лидер.

По его словам, ключевым элементом является создание общих энергетических рынков. Поясняя свою позицию, Лукашенко заявил, что белорусская сторона не понимает, почему в интересах справедливой конкуренции все признают необходимость единых тарифов на железнодорожные перевозки, но не все согласны с симметричным подходом в вопросах транспортировки газа. "Субъекты хозяйствования ожидают, что через десять дней в Питере главы государств поставят, наконец, свои подписи под программами формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов - о чем мы договаривались. Таким образом, будет сделан шаг к появлению стабильной топливно-сырьевой основы союза. Но для этого сегодня в Минске нужно решить остающиеся проблемы", - констатировал президент.

Все более важным аспектом совместной работы в ЕАЭС становится и цифровая повестка, отметил он. Страны уже подвели теоретическую и правовую базу. Сейчас основная задача, по мнению Лукашенко, заключается в том, чтобы определить первоочередные цифровые решения, способные обеспечить значительный эффект для трансграничного и межотраслевого взаимодействия. "Минск готов к полноценному участию в реализации данных инициатив", - заявил президент и подчеркнул, что в решении этих вопросов необходима более активная роль Евразийской экономической комиссии, которая уже неоднократно обращалась с предложениями расширить свои полномочия.

Белорусский лидер дал понять, что лично он поддерживает эту инициативу. "Но надо понимать, что больше полномочий - это больше ответственности", - заметил он. Президент выразил признательность российскому правительству за усилия по дальнейшему продвижению интеграции, а также включение в интеграционную тематику новых направлений сотрудничества.

Он напомнил, в частности, что "остались не охваченные договором достаточно важные темы. Такие, как экология, возобновляемая энергетика, космос, медицина, спорт и туризм, сотрудничество по которым внесет дополнительный вклад в развитие нашего союза". Вместе с тем, предупредил он участников встречи, "расширение повестки должно быть продуманным и не наносить ущерба решению текущих задач Евразийского экономического союза".