В мире
27.11.2018 12:24
Текст: Юрий Сизов

Международный форум "Нефтехимия" открывается в Минске

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Развитие мировой нефтехимии и ее экспортно-импортный потенциал, новые технологии и подготовка кадров для отрасли составляют пакет тем, которые предстоит обсуждать концерну "Белнефтехим" на первом международном форуме "Нефтехимия-2018". Он открылся 27 ноября в белорусской столице, информирует БЕЛТА.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Мероприятие - по замыслу организаторов - проводится для обмена научно-техническими знаниями в области химического и нефтехимического комплекса, стимулирования контактов между учеными и производственниками, привлечения потенциальных партнеров и инвесторов.

В рамках форума, уточняет агентство, сегодня состоится заседание совета делового сотрудничества стран СНГ и Союзного государства. Кроме того, запланированы диалоги с участием словацко-белорусского и польско-белорусского научно-образовательных консорциумов. Во время форума, который продлится до 30 ноября, будет работать и выставка инновационной продукции и научно-технических разработок ученых.

Учредителем форума выступает БГТУ при поддержке концерна "Белнефтехим", Министерства промышленности и Министерства образования РБ, Исполнительного комитета СНГ и Постоянного комитета Союзного государства.

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