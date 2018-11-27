Международный форум "Нефтехимия" открывается в Минске

Развитие мировой нефтехимии и ее экспортно-импортный потенциал, новые технологии и подготовка кадров для отрасли составляют пакет тем, которые предстоит обсуждать концерну "Белнефтехим" на первом международном форуме "Нефтехимия-2018". Он открылся 27 ноября в белорусской столице, информирует БЕЛТА.

Мероприятие - по замыслу организаторов - проводится для обмена научно-техническими знаниями в области химического и нефтехимического комплекса, стимулирования контактов между учеными и производственниками, привлечения потенциальных партнеров и инвесторов.

В рамках форума, уточняет агентство, сегодня состоится заседание совета делового сотрудничества стран СНГ и Союзного государства. Кроме того, запланированы диалоги с участием словацко-белорусского и польско-белорусского научно-образовательных консорциумов. Во время форума, который продлится до 30 ноября, будет работать и выставка инновационной продукции и научно-технических разработок ученых.

Учредителем форума выступает БГТУ при поддержке концерна "Белнефтехим", Министерства промышленности и Министерства образования РБ, Исполнительного комитета СНГ и Постоянного комитета Союзного государства.