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Рубрика: В мире

На границе Украины и Польши начались столкновения автомобилистов

На международном пункте пропуска "Ягодын" на границе Украины и Польши начались стычки между протестующими владельцами автомобилей с европейскими номерами и дальнобойщиками.

По данным пресс-секретаря государственной фискальной службы Натальи Непряхиной, на границе образовались большие очереди: на выезд - около 300 грузовых автомобилей, на въезд - около 50. "Оформлено только два автобуса с детьми и очередь растет", - цитирует РИА Новости.

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Ранее на Украине вступили в силу законы о растаможивании автомобилей с номерами стран ЕС, и усилении контроля за их перемещением и использованием, что вызвало недовольство автовладельцев.

Автомобилисты с европейскими номерами заблокировали не только пункт пропуска "Ягодын". МВД Украины сообщило о затрудненном движении на украинско-польской границе в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Шегини", "Краковец", а также в пункте "Малый Березный" на границе Украины и Словакии. В понедельник движение было затруднено на 10 пунктах пропуска.

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