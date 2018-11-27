Песков рассказал об отношении Путина к инциденту в Керченском проливе

Отвечая на вопрос на брифинге, почему Владимир Путин до сих пор не высказался на эту тему, его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил: "Президент это сделает, когда посчитает нужным".

На вопрос, кажется ли главе государства это важным событием, представитель Кремля сказал: "Кажется, конечно. Недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы неверным, и, конечно, для президента это очень серьезный вопрос".

"С самого начала провокационных действий глава государства получал исчерпывающую информацию от пограничников и соответствующих ведомств", - напомнил Песков.

"Когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения", - заверил пресс-секретарь главы государства. "В Аргентине, наверняка, будет общение со СМИ", - намекнул он. В Буэнос-Айресе в конце недели пройдет саммит "двадцатки" (30 ноября - 1 декабря).

"В ближайшие дни позиция президента будет озвучена", - заключил Песков.