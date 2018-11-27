В среду в Лиге чемпионов состоятся последние матчи пятого тура группового этапа. В одном из них встретятся два претендента на победу в турнире - "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуль".

В квартете "С" на выход в плей-офф могут рассчитывать все четыре команды. Даже "Црвена Звезда", стартовавшая в Лиге чемпионов с крупного поражения от "ПСЖ" (1:6). Перед пятым туром в активе "Наполи" и "Ливерпуля" по шесть очков, парижане отстают от лидеров на один балл, а сербский клуб идет на последнем месте с четырьмя очками.

Все очень запутанно. И, вполне возможно, борьба за места в плей-офф затянется до заключительного тура. Впрочем, до этого может и не дойти. Если "Црвена Звезда" не сумеет обыграть в гостях "Наполи", а "Ливерпуль" одолеет "ПСЖ", тогда англичане досрочно выйдут из группы. В случае собственного поражения и победы "красных" французский клуб потеряет всякие шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

Таким образом, парижский матч помимо громкой афиши с турнирной точки зрения является одним из ключевых в группе. К радости главного тренера хозяев Томаса Тухеля, к визиту "Ливерпуля" вернулись после травм две главные звезды его команды - Неймар и Килиан Мбаппе. Парочка пропустила встречу с "Тулузой" (1:0) в чемпионате, но восстановилась к еврокубковой игре.

- Ситуация у нас сложнейшая, - признается Тухель. - Нам необходимо побеждать в оставшихся двух матчах. Есть и другие варианты, чтобы выйти из группы, но мы ни на кого не рассчитываем. Считаю, мы не заслужили поражения в первой встрече с "Ливерпулем". Даже вдесятером мы были ничуть не хуже хозяев. Чего я ожидаю от завтрашней встречи? Она будет упорной. Нам нужно улучшить игру в три форварда, чтобы суметь продавить соперника. Здорово, что Неймар с Мбаппе вернулись после травм. Уверен, это станет дополнительной головной болью для англичан.

Что интересно, именно Тухель летом 2015 года сменил на посту главного тренера "Боруссии" после семи волшебных лет Юргена Клоппа. Рулевой "Ливерпуля" всегда лестно отзывался о своем коллеге. Сделал он это и сейчас.

- Томас - выдающийся специалист. "ПСЖ" не прогадал, выбрав его, - уверен Клопп. - Этой команде нужен был тренер, который научит их играть не просто ради красоты, а побед. Для меня Тухель остается одним из лучших в нашей профессии. Но в среду мы намерены огорчить его.

Задачу выхода в плей-офф "Ливерпуль" осложнил себе сам, неожиданно проиграв в гостях "Црвене Звезде" (0:2). Это поражение стало вторым для англичан в нынешнем сезоне. И оба произошли как раз в Лиге чемпионов.

В паре "ПСЖ" - "Ливерпуль" очень непросто выделить фаворита. И все же минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам. Ставки на победу парижан принимаются с коэффициентом 2,15. Успех гостей оценивается в 3,1.

Одну из ключевых встреч в Лиге чемпионов проведет "Локомотив". Проиграв в предыдущем туре "Порту", москвичи досрочно лишились шансов на выход из группы. Зато у них все еще есть вариант принять участие в плей-офф Лиги Европы. Для этого надо обязательно побеждать дома "Галатасарай". Любой другой исход оставит "красно-зеленых" без еврокубковой весны. Что станет большим ударом как для болельщиков чемпионов России, так и главного тренера команды Юрия Семина.

- Безусловно, Лига Европы очень важна для нас, - отметил Семин. - У нас много молодежи, которой необходим еврокубковый опыт.

Сегодня в Лиге чемпионов состоятся еще пять встреч: "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Янг Бойз" (Швейцария), "Ювентус" (Италия) - "Валенсия" (Испания), "Порту" (Португалия) - "Шальке" (Германия), "Атлетико" (Испания) - "Монако" (Франция), "Боруссия" Д (Германия) - "Брюгге" (Бельгия).

Напомним, что во вторник пятый матч в группе в Лиге чемпионов провел ЦСКА. Результат встречи "красно-синих" с чешской "Викторией Пльзень" стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Где будем смотреть

28 ноября, среда, Матч ТВ

20.15 "Локомотив" (Россия) - "Галатасарай" (Турция). Прямая трансляция.

22.50 "ПСЖ" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция.