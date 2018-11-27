Найдены новые данные о пустом саркофаге в Успенском соборе Ростова

Ученые Института археологии РАН исследовали пустой саркофаг XIII века, находящийся в Успенском соборе Ростова Великого. Новые данные помогут найти информацию о том кому, принадлежала каменная гробница.

- Этот саркофаг озадачивает исследователей. Дело в том, что он пустой, и мы не знаем, для кого он был приготовлен. Никаких сведений о выемке останков в истории собора в документированное время неизвестно, и нет никаких следов, указывающих на то, что в саркофаге когда-либо было совершено захоронение. Пустой гроб в церкви - это в любом случае загадка, которая может вести к разного рода конспирологическим размышлениям, - считает ведущий научный сотрудник ИА РАН Андрей Леонтьев.

Гробница была обнаружена при реставрации в 1994 году. Вокруг саркофага были установлены кирпичные стены, а он сам закрыт деревянным полом. Он был вскрыт только в 2018 году. Исследование показало, что плита саркофага больше его по размерам, и украшена концентрическими кругами, вписанными в прямоугольники, рамки которых образованы линиями и рядом треугольников. По словам доктора исторических наук Леонида Беляева, это единственный случай, когда такой орнамент встречается на саркофаге. Изображение тройных концентрических кругов восходят к дохристианской традиции украшения гробниц тремя венками.

Еще одной странной особенностью саркофага является небольшая глубина его внутренней части: всего 28 сантиметров.

Есть предположение, что пустая гробница принадлежала святому Игнатию - ростовскому епископу, умершему в 1288 году. Поскольку впоследствии он был канонизирован, то, возможно, его мощи могли быть перенесены в другое место. По второй версии, пустой саркофаг связан с ростовским князем Глебом Васильковичем, который умер в 1279 году. Он был отпет и похоронен Успенском соборе, но спустя девять недель неожиданно его тело было перезахоронено на кладбище при Спасском монастыре.

Справка "РГ"

Успенский собор, стоящий на Соборной площади Ростова Великого, был построен в 1510-1512 годах. Ему предшествовали два каменных собора и деревянная церковь, которая была поставлена в 992 году. В 1160 году церковь сгорела, и по повелению князя Андрея Боголюбского на ее месте был поставлен первый белокаменный собор, который по неизвестным причинам обрушился в 1204 году. Новый собор был построен в 1231 году. В 1408 году собор сгорел во время пожара, и как упоминается в летописях, был почти полностью разрушен.