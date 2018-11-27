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Рубрика: Легковые авто

Беспилотные автомобили в России получат специальный знак

Текст: Юрий Зубко
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Беспилотные автомобили постепенно отвоевывают себе место под солнцем, точнее на дорогах. Впрочем, пока такие транспортные средства еще не вошли в повседневную жизнь, их нужно как-то выделить. Стало известно, что высокоавтоматизированные автомобили во время эксперимента по тестам беспилотников на дорогах Москвы и Татарстана получат специальный знак - литеру "А", означающий "Автономное вождение". Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе НТИ "Автонет".

Новый знак полностью соответствует ГОСТу и его можно будет официально использовать на беспилотных автомобилях.

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В "Автонете" также отметили, что проведение тестов поможет установить поведение всех участников дорожного движения при взаимодействии с беспилотным транспортом.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев разрешил испытания беспилотников на дорогах общего пользования, которые пройдут в Москве и Татарстане. Выбраны именно они, потому что в инновационных центрах "Сколково" и "Иннополис" уже ведутся соответствующие разработки и даже запущено беспилотное такси.

Старт тестов назначен на 1 декабря 2018 года. Эксперимент официально продлится до 1 марта 2022 года.

В то же время ожидается, что первые участки дорог, по которым разрешат ездить автономным машинам на постоянной основе, откроются через четыре года.

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
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Как отмечают в Минпромторге РФ, многие страны пошли по пути совершенствования законодательства для использования высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств. Так, в США, Китае, Германии, Швеции, Финляндии и в других странах приняты необходимые нормативные решения для обеспечения развития национальных технологий в этой области.

Ранее сообщалось, что "КамАЗ" начнет серийный выпуск беспилотного электробуса в 2022 году.

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