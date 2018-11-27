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27.11.2018 22:56
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ЦСКА проиграл чешской "Виктории" и вылетел из Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Московский ЦСКА уступил дома "Виктории" (Плзень) со счетом 1:2 и досрочно лишился шансов на участие в плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пожалуй, встреча в "Лужниках" была первой для "красно-синих" в Лиге чемпионов, в которой они считались безусловными фаворитами. К моменту визита в Москву "Виктория" набрала лишь одно очко, упустив в первом туре победу как раз над ЦСКА - 2:2. После этого чехи проиграли в четырех матчах подряд с разницей мячей 1:12. Далеки от идеала были и армейцы. Но они хоть одолели дома "Реал", после чего, правда, дважды уступили "Роме".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
ЦСКА - "Виктория Пльзень" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Сегодняшнее противостояние было ключевым для обеих команд. Причем что одним, что другим нужна была только победа. "Виктории" - чтобы сохранить возможность попасть в плей-офф Лиги Европы, хозяевам - Лиги чемпионов.

За пару суток до встречи появилась информация, что ЦСКА реализовал порядка 52 тысяч билетов на матч. К чести болельщиков, даже обильные осадки, выпавшие сегодня днем, не поменяли их планов. Армейцы получили мощную поддержку в "Лужниках".

Как и обещал на предматчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, его команда с первых минут захватила инициативу. И уже на девятой минуте открыла счет: с пенальти отличился Никола Влашич. Как это ни странно, но одним из самых активных игроков в атаке у хозяев был Георгий Щенников. Он заработал пенальти, а на 17-й минуте был близок к голу. Но мяч после его удара головой с близкого расстояния не попал в цель.

Фото: Reuters
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Ближе к концу тайма "красно-синие" стали реже идти вперед. Да и вообще отдали инициативу. Гости едва не воспользовались этим. Уже на 44-й минуте "Виктория" заработала право на пенальти. Но Игорь Акинфеев отразил удар Романа Прохазки.

Полузащитник чешской команды взял свое во второй половине. Именно Прохазка на 56-й минуте сравнял счет. Пропустив, армейцы активизировались. У хозяев были моменты для второго гола, но они их так и не реализовали. Более того: на 81-й минуте Лукаш Гейда точно пробил головой и принес своей команде столь неожиданную и важнейшую победу.

Перед последним туром "Виктория", имея равные очки с ЦСКА, опережает россиян за счет личных встреч. Для выхода в плей-офф Лиги Европы армейцы должны как минимум не проиграть "Реалу" на выезде и ждать осечки чехов в домашнем матче с "Ромой".

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