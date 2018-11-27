Эксперты одобрили испытания беспилотников в Москве

В Москве с декабря начнут испытывать беспилотные автомобили - постановление правительства РФ о проведении этого эксперимента было опубликовано в понедельник. Опрошенные "РГ" аналитики уверены: нормальные дороги для этих машин в столице есть. Только кидать беспилотник в московскую 9-балльную пробку все равно рановато.

Постановление правительства РФ стало прорывным, потому что до этого движение беспилотных машин по дорогам общего пользования вообще никак не регламентировалось. "Но и испытания все равно проводились, так как формально не были запрещены", - напомнил "РГ" завотделом журнала "За рулем" Игорь Моржаретто. В феврале "Яндекс" аккуратно протестировал такую машину в Хамовниках. За рулем был водитель, но он только контролировал поведение машины на всякий случай. В "Яндексе" сообщили, что тесты прошли удачно. Единственное - не везде зимой видно разметку, а именно ее считывают датчики беспилотника.

Теперь обкатывать машины нового класса можно официально. Пока заезды будут проходить в Москве и Татарстане. Постановление правительства официально закрепило требования к таким экспериментам: там описаны и технические параметры авто (в основном они касаются автоматической "начинки"), и требования к водителям-испытателям.

Как уточняется на официальном портале Ассоциации беспилотного транспорта "Автонет", в машине должны быть установлены видеорегистраторы, фиксирующие не только дорожную обстановку, но и действия водителя. Хоть машина и беспилотная, живые люди все равно будут сидеть за рулем. При этом в автомобиле должна быть специальная система, которая включает и выключает автопилот. Причем водитель должен иметь возможность "отключить рубильник" одним движением, ремень безопасности не должен ему мешать. Испытания решено проводить на базе ФГУП "НАМИ". Эксперты этого научного центра будут делать окончательные выводы, насколько безопасна подобная езда.

Эксперты, опрошенные "РГ", уверены, что постановление правительства на эту тему - само по себе прорыв. "Мир к этому идет, - комментирует Моржаретто. - И опубликованный документ показывает: страна не отстает от мировых трендов". Такие эксперименты, продолжает он, проходят по всему миру. И почему бы не провести их, скажем, в Москве? "Да, уже были первые аварии во время тестов, но не всегда они происходили "по вине" беспилотников", - говорит Моржаретто. По его оценкам, наиболее успешно такие машины обкатываются на базе завода "ГАЗ". Там они ездят между цехами на закрытой территории. "Беспилотный автомобиль важно несколько раз провезти по одному и тому же маршруту, - добавляет Моржаретто. - "Набить базу" - так этот процесс называют разработчики техники". Впрочем, подобные заезды на постоянной основе проводятся и в Москве, в Сколково. На закрытой территории все вроде бы хорошо, но как поведет себя беспилотник в городской среде?

Идеальные дороги для тестов - выезд в область по Киевскому шоссе или трассе "Дон"

- Прежде всего эти машины стоит испытывать на магистралях, где нет пересечений с другими дорогами и автобусных остановок, - поделился с "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. - Это трассы класса 1А и 1Б. И в Москве они есть! Идеальный тестовый полигон - выезд из Москвы по Киевскому шоссе, федеральная трасса "Дон". И та же М11 подходит на 100 процентов.

В часы пик беспилотники в Москве испытывать вряд ли стоит - солидарны Моржаретто и Блинкин. Хотя бы потому, что нет практического смысла. Беспилотники, продолжает Блинкин, идеальны там, где идет долгая прямая дорога и нет поворотов. В практическом смысле широко могут использоваться беспилотные фуры: от одной точки магистрали до другой они доедут "сами". А вот на склад по загруженному городу их может и должен вести уже "биологический" водитель, считает Блинкин. Словом, в необходимости испытаний сомнений нет практически ни у кого. А как скоро перейдем от тестов к полноценному движению беспилотников? Эксперты, опрошенные представителями "Автонет", разделились на два лагеря. Например, IT-советник генерального директора одной из крупнейших транспортных компаний Вячеслав Тимонин уверен: для внедрения беспилотников придется потратить еще лет 5-10. Этот срок потребуется для создания новой дорожной инфраструктуры. Директор по развитию бизнеса крупной логистической компании Владимир Серебряков же полагает, что у беспилотников есть все возможности для полноценного внедрения. Правда, в основном на закрытых заводских территориях. Причем диспетчеров, водителей и других специалистов нужно отправлять на профессиональную переподготовку уже в ближайшее время.

Кстати

Беспилотные машины будут маркированы знаком "А", сообщили в соцсетях со ссылкой на агентства - представители НТИ "Автонет". Эксперимент по внедрению беспилотников продлится до 2022 года. К этому времени, скорее всего, будут сформированы технические стандарты для беспилотников и соответствующие изменения в ПДД.