Кнопки открытия дверей заработали в поездах "Москва" Филевской линии

На Филевской линии столичного метро в поездах "Москва" активировали кнопки открытия дверей, сделанные для экономии тепла в составах - больше половины станций на ветке открытые. Но кнопки будут работать только во внепиковое время. В часы пик машинист, как и прежде, станет открывать двери сам. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Напомним, для Филевской линии, на которой заканчивается реконструкция, в этом году начали поставлять инновационные поезда "Москва" специальной комплектации, отличающейся от составов, курсирующих по Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиям. Помимо кнопок открывания дверей, в головных вагонах часть сидений специально развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна на открытых участках линии - всего на улице находится 7 станций из 13. Эти сиденья скомпонованы по схеме 2+1. В промежуточных вагонах часть сидений складные. Над дверьми яркие дисплеи вместо навигационных табло, чтобы их было лучше видно в солнечных лучах.

Сейчас на Филевской линии работает уже 24 поезда "Москва".

Кстати, кнопки открывания дверей есть также в "Ласточках" на Московском центральном кольце и в трамваях "Витязь". Кроме того, их устанавливают и на некоторых новых автобусах, но там они пока не работают.