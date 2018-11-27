Метро Москвы сообщило о готовности к предновогоднему буму

Столичная подземка готова к росту числа пассажиров перед Новым годом, сообщили "РГ" в пресс-службе московского метрополитена.

"В последнюю неделю перед Новым годом количество пассажиров в московском метро растет. С увеличенным пассажиропотоком мы традиционно справляемся, готовы к увеличению числа пассажиров и в этом году", - сообщили "РГ" в пресс-службе столичного метро.

Ранее сообщалось, что из-за предновогоднего увеличения числа пассажиров для связи Москвы и регионов будет выделено 100 дополнительных поездов. Они будут курсировать с 21 декабря этого года до 10 января 2019 года.

Составы запустят на маршрутах между столицей и Санкт-Петербургом, Брянском, Курском, Старым Осколом, Белгородом, Воронежем, Йошкар-Олой, Пензой, Саранском, Чебоксарами, Казанью, Кировом, Адлером, Тольятти, Льговом и Новозыбковым. Кроме того, дополнительное сообщение организуют и с Беларусью - часть поездов отправится в Брест.