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27.11.2018 23:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сами откроем

На дверях поездов Филевской линии появились кнопки
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7730 (267)
Пассажиры столичной подземки теперь могут открывать двери поездов самостоятельно. Кнопки дверей активировали в поездах "Москва" на Филевской линии. Это сделано для экономии тепла в составах - больше половины станций на ветке открытые. А если пассажиров мало, то вымораживать весь вагон теперь совершенно необязательно.

Напомню, на Филевской линии заканчивается реконструкция. Между отремонтированными станциями в этом году начали курсировать инновационные поезда "Москва" в комплектации, специально сделанной для уличной линии. Они отличаются от составов, поставляемых на Таганско-Краснопресненскую и Калужско-Рижскую линии. Помимо кнопок открывания дверей в головных вагонах часть сидений специально развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окно на открытых участках линии - всего на улице находится 7 станций из 13. Эти сиденья скомпонованы по схеме 2+1. В промежуточных вагонах часть сидений складные. Над дверями - яркие дисплеи вместо навигационных табло, чтобы лучше было видно в солнечных лучах.

Фото: MOS.RU
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На линии уже 24 таких поезда, рассказали "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, но кнопки решили активировать только сейчас. Причем лишь во внепиковое время - утром и вечером машинист, как и прежде, будет сам посылать команду на открытие всем дверям - чтобы не тормозить поток пассажиров.

Кстати, кнопки открывания дверей есть в столичном транспорте также в "Ласточках" на Московском центральном кольце и в трамваях "Витязь". Кроме того, их устанавливают и на некоторых новых автобусах, но там они пока не работают.

Скорее всего, самостоятельно пассажирам придется управляться и с дверями "Иволг" на МЦД - в обновленных поездах, собранных для диаметров и сейчас проходящих испытания, на дверях также установлены кнопки.

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